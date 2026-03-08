TIENE SU CANCIÓN

A más de un año de anunciar su compromiso, Lady Gaga compartió actualizaciones de su matrimonio con el empresario tecnológico Michael Polansky. Durante este tiempo, la pareja se ha dedicado a visitar diversas partes del mundo, mientras se prepara para la ceremonia, que, según la cantante, ya está muy cerca.

La intérprete de "Poker Face" apareció de manera inesperada durante una emisión especial de "iHeartRadio", presentada por Bruno Mars, en la que se hizo pasar por una oyente anónima. Sin embargo, su voz delató su identidad:

"Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos vamos a casar pronto. Estábamos esperando que tal vez pudieras elegir una canción especial para nosotros", comentó Gaga.

Mars, quien promociona su nuevo álbum "The Romantic", reconoció a su amiga y respondió con humor, dedicando a la pareja la canción "Risk It All", la pista número uno de su disco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque la pareja ha mantenido en secreto detalles como la fecha exacta y el lugar, Polansky declaró a Rolling Stone y otros medios que probablemente aprovecharán los descansos de la gira de Gaga, que concluirá en abril. En varias ocasiones ya han estado tentados a celebrarla cualquier fin de semana.

Gaga y Polansky fueron vinculados desde 2019, cuando fueron fotografiados juntos durante una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas, y comenzaron a aparecer frecuentemente en público.

Incluso pasaron tiempo juntos en la casa de Gaga en Malibú durante la pandemia. Finalmente, oficializaron su compromiso en 2024, durante los Juegos Olímpicos, cuando Gaga presentó a Polansky como su prometido.