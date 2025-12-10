logo pulso
Timothée Chalamet y Kylie Jenner deslumbran en estreno de 'Marty Supreme'

El romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet se hizo presente en el estreno de 'Marty Supreme', donde ambos lucieron un estilo coordinado que demostró su complicidad.

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 02:32 p.m.
A
FOTO: AFP

FOTO: AFP

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- El actor franco estadounidense Timothée Chalamet y la mediática estadounidense Kylie Jenner asistieron juntos al estreno de "Marty Supreme" en Los Ángeles, California, cinta en la que actúa Timothée, ambos posaron enamorados con un look similar ante los fotógrafos.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet iniciaron su romance en abril de 2023, tras ser presentados por la supermodelo Hailey Bieber en un evento exclusivo en París durante la Paris Fashion Week. Aunque al principio mantuvieron a discreción sus salidas, los rumores surgieron cuando fuentes cercanas confirmaron que tuvieron citas en secreto durante meses, coincidiendo con el fin de la relación intermitente de Jenner con Travis Scott, padre de sus hijos Stormi y Aire.

La relación se hizo pública en septiembre de 2023 en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles, donde fueron fotografiados besándose; en enero de 2024, asistieron a los Golden Globes, y fueron captados besándose dentro del evento, y en marzo compartieron momentos en los Oscar y la fiesta Vanity Fair.

En el estreno de "Marty Supreme", la pareja deleitó posando enamorada, además ambos vistieron coordinados completamente de naranja intenso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Él lleva un traje de cuero con saco, pantalones rectos algo arrugados en la parte baja y botas tipo outdoor del mismo tono, además de una pequeña bolsa negra redonda cruzada sobre el pecho.

Ella luce un vestido largo y ajustado de tirantes finos con escote muy pronunciado y cut-out en el abdomen, que resalta su figura; lleva el cabello largo y suelto, y complementa su look con un collar llamativo y pulsera plateada.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner entrelazaron sus manos y compartieron miradas cómplices que revelaron el buen momento por el que atraviesa su relación.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner deslumbran en estreno de 'Marty Supreme'

