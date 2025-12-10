logo pulso
Sheinbaum defiende la prohibición de vapeadores en México

"Hacen mucho daño a la salud", señaló la mandataria federal

Por EFE

Diciembre 10, 2025 01:56 p.m.
A
Sheinbaum defiende la prohibición de vapeadores en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la prohibición en todo el país de la venta, producción y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos porque "hacen mucho daño a la salud".

Sheinbaum aplaudió que la prohibición constitucional esté también en la Ley General de Salud, tras la aprobación el martes de una reforma legislativa que ella misma envió a la Cámara de Diputados.

"Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utiliza el vapeador pues tiene menos daño y en realidad el vapeador tiene pues muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño", sostuvo Sheinbaum en conferencia de prensa este día.

También celebró que la ley ya incluye sanciones, "sobre todo a quien venda los vapeadores", que van de uno a ocho años de cárcel y una multa de hasta 226.280 pesos (unos 12.430 dólares).

El martes, la Cámara baja aprobó reformas legislativas para prohibir toda la cadena de distribución y venta de estos dispositivos.

Los consumidores y usuarios quedaron finalmente excluidos de la prohibición, tras una discusión en lo particular de las reformas, aunque en una primera instancia los diputados habían aprobado en lo general la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Ahora, la reforma legislativa será turnada al Senado para su próxima discusión y eventual aprobación final, la cual se espera avance sin contratiempos debido a la mayoría del oficialismo.

Durante la discusión legislativa, diputados de la oposición criticaron al oficialismo por "abrirle la puerta" al crimen organizado en el negocio de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Organizaciones y especialistas han advertido sobre el alarmante crecimiento del "mercado negro" de vaporizadores y cigarros ilegales en México, derivado las de políticas prohibitivas y falta de regulación.

Aprobada prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México

La Cámara de Diputados de México aprobó reformas que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, con penas de hasta 8 años de prisión por su venta.

