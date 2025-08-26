Todo lo que necesitas saber sobre el Festival de Cine de Venecia

VENECIA, Italia (AP) — Algunas de las estrellas más grandes de Hollywood se dirigen a Venecia, Italia, para la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia, que comienza el miércoles.

Te presentamos un resumen de todo lo que necesitas saber sobre el festival, el rumor de los Oscar y quiénes asistirán.

¿Qué es el Festival Internacional de Cine de Venecia?

Es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, solo superado por Cannes, y técnicamente el más antiguo. Venecia también es un evento lleno de estrellas, reuniendo algunas de las mejores películas del cine internacional y a menudo influyendo en la carrera hacia los Oscar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El festival de cine se estableció en 1932, entonces un evento no competitivo, por La Biennale di Venezia, presentando películas como "Grand Hotel" ("Gran hotel") e "It Happened One Night" ("Lo que sucedió aquella noche"). Para 1935, decidieron convertirlo en un evento anual. Las sospechas de que el festival estaba sucumbiendo a influencias fascistas llevaron a la creación del Festival de Cine de Cannes, como una alternativa, después de la edición de 1938.

El premio León de Oro tal como lo conocemos hoy no se introduciría hasta 1949 ("Rashômon" ganó en 1951). Otros ganadores a lo largo de la historia incluyen "Belle de jour" ("Bella de día") de 1967, "Au revoir les enfants" ("Adiós a los niños") de 1987, "Brokeback Mountain" ("Secreto en la montaña") de 2005, "Somewhere" ("Somewhere, en un rincón del corazón") de 2010, "Poor Things" ("Pobres criaturas") de 2023 y, el año pasado, "The Room Next Door" ("La habitación de al lado").

¿Cuándo es el Festival de Cine de Venecia?

El festival comienza el miércoles y se extiende hasta el 6 de septiembre, cuando se anunciarán los premios. La película de la noche de apertura es "La Grazia" de Paolo Sorrentino.

¿Quiénes asistirán este año?

Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone, Dwayne Johnson, Adam Sandler e Idris Elba son algunas de las estrellas que se espera que desfilen por las alfombras rojas este año. Será la primera vez en el festival tanto para Roberts, protagonizando el drama temático #MeToo "After the Hunt", como para Johnson, quien se transformó para su papel como el luchador de MMA Mark Kerr en "The Smashing Machine".

Otras estrellas convocadas son Oscar Isaac, Jacob Elordi, Jesse Plemons, Cate Blanchett, Adam Driver, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Bill Skarsgård, Colman Domingo, Amanda Seyfried, Callum Turner y Jude Law. Los galardonados con el premio a la trayectoria de este año incluyen a la estrella de "Vertigo" Kim Novak y al cineasta Werner Herzog.

¿Cuáles son las películas más grandes y comentadas?

Después de tomarse un año de descanso, Netflix, aún en busca de una victoria a mejor película, regresa con fuerza con tres filmes importantes en la competencia principal: "Frankenstein" de Guillermo Del Toro, el thriller político "A House of Dynamite" de Kathryn Bigelow, y el drama cómico "Jay Kelly" de Noah Baumbach. También en competencia están: "The Voice of Hind Rajab" de Kaouther ben Hania; "Bugonia" de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone; "The Smashing Machine" de Benny Safdie; la película de antología "Father Mother Sister Brother" de Jim Jarmusch; el musical sobre los Shakers "The Testament of Ann Lee" de Mona Fastvold; "No Other Choice" de Park Chan-wook; y "The Wizard of the Kremlin" de Olivier Assayas.

El rumor es fuerte para varias películas fuera de competencia también, como "After the Hunt" de Luca Guadagnino, "Dead Man´s Wire" de Gus Van Sant, "In the Hand of Dante" de Julian Schnabel y el documental de Marc Jacobs "Marc by Sofia" de Sofia Coppola.

¿Cómo influye Venecia en la carrera hacia los Oscar?

El director del festival, Alberto Barbera, cree que el lugar de Venecia en la carrera hacia los Oscar se consolidó en 2012, cuando acogieron el estreno de "Gravity", que ganó siete Oscar en marzo y estableció a Venecia como un lugar para lanzar una campaña. Solo se ha intensificado a medida que la membresía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha vuelto más internacional. Desde 2014, han acogido a cuatro ganadores de mejor película: "Birdman" ("Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)"), "Spotlight" ("En primera plana"), "The Shape of Water" ("La forma del agua") y "Nomadland".

El año pasado, el festival tuvo varias películas que eventualmente ganaron un Oscar en la alineación, incluyendo "The Brutalist" ("El brutalista") de Brady Corbet, que ganó tres incluyendo mejor actor para Adrien Brody, el ganador a mejor película internacional "Ainda Estou Aqui" ("Aún estoy aquí") de Walter Salles, y el cortometraje animado "In the Shadow of the Cypress".

¿Qué es el Lido?

Cuando la gente piensa en Venecia, generalmente piensa en lugares emblemáticos como el puente de Rialto y la Plaza de San Marcos. El festival en realidad tiene lugar en una isla diferente, una isla barrera de casi siete millas (11 kilómetros) llamada el Lido, que está a unos 20 minutos en ferry (vaporetto).

Un puesto militar en el siglo XII, se transformó en un balneario, favorito de los aristócratas europeos, a finales del siglo XIX.

¿Dónde se hospedan las celebridades?

En el Lido, el único hotel de cinco estrellas es el Hotel Excelsior, que data de 1908 y es donde se ha hospedado Quentin Tarantino. Pero las habitaciones se llenan rápidamente, y hay tantos hoteles de lujo en las diferentes islas que ofrecen un poco más de privacidad, lejos del frenesí del festival y los fotógrafos.

Quizás el más famoso de todos es el Belmond Hotel Cipriani, en Giudecca, hogar de uno de los bares favoritos de Clooney. Está el Hotel Danieli, que ha aparecido en películas como "Moonraker" ("007: Misión espacial") y "Casino Royale", y regularmente alberga fiestas de inauguración para el festival. Otro favorito es el Gritti Palace, donde se han hospedado desde Brad Pitt hasta Elizabeth Taylor. También hay un St. Regis y el Aman Venice, donde George y Amal Clooney se casaron.

¿Cómo se transportan las personas en el festival?

Los hoteles dispersos también son la razón por la que ves a tantas celebridades fotografiadas en los muelles del Excelsior: llegan al festival, incluidas conferencias de prensa y estrenos, en taxi acuático privado. A veces, son transportados una distancia muy corta desde el Excelsior hasta la alfombra roja en autos. A diferencia de la isla principal de Venecia, se permiten vehículos en el Lido, incluidos autobuses y autos privados. Pero muchos asistentes al festival prefieren alquilar una bicicleta para moverse.

¿Quién decide los premios de Venecia?

El cineasta de "Nebraska" Alexander Payne preside el jurado de la competencia principal, que incluye a la actriz brasileña Fernanda Torres, el director iraní Mohammad Rasoulof, el director francés Stéphane Brizé, la directora italiana Maura Delpero, el actor chino Zhao Tao y el director rumano Cristian Mungiu. Los ganadores de los premios se anunciarán el 6 de septiembre.