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TOY STORY 5 SIN SUPERAR A "SUPER MARIO GALAXY"

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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TOY STORY 5 SIN SUPERAR A "SUPER MARIO GALAXY"
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      Durante sus dos primeros días en cartelera, "Toy Story 5" no pudo con la taquilla registrada hace meses, en el mismo periodo, por "Super Mario Galaxy". 

      De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la cinta de juguetes con vida obtuvo 1.4 millones de boletos vendidos, contra los más de 2 millones registradas por el personaje del videojuego de Nintendo. 

      Ambas cintas se estrenaron en cines un miércoles, tratando hacer largo su primer fin de semanas en cines nacionales. 

      Pero los resultados de "Toy Story 5" no sorprenden, sobre todo porque a diferencia de la otra historia, ha llegado en plena fiebre mundialista de futbol, sobre todo con el juego de la Selección Mexicana realizado ayer, factor que incide en la asistencia. 

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      Mauricio Durán, presidente de la Cámara, ya había vaticinado que con los partidos del equipo nacional, habría una caída en la taquilla general. 

      Suponiendo que la tendencia registrada en sus primeras 48 horas continúe hasta el domingo, "Toy Story 5" estaría cerca de los 4 millones de entradas vendidas para el próximo lunes, contra las poco más de 6 millones conseguida por "Super Mario Galaxy" en el mismo periodo.

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