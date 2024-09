Trump critica a Taylor Swift por apoyo a Kamala Harris

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump tachó a Taylor Swift de ser "una persona muy liberal" que "parece apoyar siempre a un demócrata", un día después de que la superestrella de la música dijera que apoya a la vicepresidenta Kamala Harris para la Presidencia de Estados Unidos.

"Ella probablemente pagará un precio por ello en el mercado", dijo Trump a Fox News.

Poco después del debate de Trump con Harris el martes por la noche, Swift escribió en Instagram: "Emitiré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024".

"Como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que puedo sobre sus propuestas políticas y sus planes para este país", afirmó.

"Creo que -Kamala Harris- es una líder talentosa y de mano firme, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos", indicó Swift, quien firmó el comunicado como "la mujer de los gatos sin hijos", una frase que utilizó el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, mientras criticaba a Kamala Harris y las mujeres que no tienen hijos biológicos.

Karoline Leavitt, portavoz de la campaña de Trump, desestimó el respaldo de Swift como "más evidencia de que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de la élite rica". Otros republicanos aseguraron que, a pesar del apoyo de Swift a Harris, hay muchas "swifties" que apoyan a Trump y votarán por él.