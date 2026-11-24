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¿Qué tal te caería una Navidad ´a la europea´ sin salir de México? El complejo Val´Quirico (en Tlaxcala) ya anunció los detalles de su temporada festiva, e incluirá shows temáticos, un gran concierto, experiencia inmersiva y más.

Temporada navideña en Val'Quirico: fechas y actividades

Esto es todo lo que tienes que saber.

Las actividades y espectáculos navideños comenzarán el domingo 29 de noviembre. Habrá experiencias disponibles hasta el domingo 10 de enero de 2027.

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El domingo 29 de octubre, a partir de las 6:00 p.m., Val´Quirico le dará la bienvenida a la Navidad con la inauguración de la decoración en sus fachadas y espacios, el encendido de un gran árbol en el Zócalo y la presentación del espectáculo emblema ´El Show del Cascanueces´.

Espectáculos y experiencias destacadas en Val'Quirico

Esta puesta en escena se presentará en varias fechas y horarios durante diciembre: del 4 al 6, del 11 al 13 y del 17 al 23, a las 6:45 p.m., 7:45 p.m. y 8:45 p.m.

En las bodegas de Raziel, una especie de barrio inspirado en los borgos italianos, se instalará una experiencia inmersiva navideña. Se presentará casi en las mismas fechas que el show, con algunas adicionales: 25 al 27 de diciembre y del 1 al 3 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Los días 5, 6, 12 y 13, del 17 al 23 y del 25 al 27 de diciembre, en los callejones y plazuelas se presentarán números del circo ´La Mueca´ (de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.), villancicos (de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.) y espectáculos de títeres (de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.).

El 20 de diciembre sucederá uno de los eventos más esperados en Val´Quirico. Desde las 8:00 p.m., el Zócalo se convertirá en el escenario del ´Concierto Navideño´. Por el momento, no se ha confirmado el artista o artistas que se presentarán.

Para Año Nuevo se preparan varias cenas especiales en los restaurantes Luna Sulmare, Salomé, La Encomienda, La Catrina, La Ruta de los Vinos y Ronzino.

Como ocurre durante todo el año, la entrada a Val´Quirico no tiene costo.

La gran mayoría de atracciones navideñas también serán gratuitas, salvo la experiencia inmersiva, que tendrá un costo general de $100 pesos por adulto y $80 por niño.