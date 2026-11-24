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Lorena Meritano alzó la voz contra el acoso sexual que recibe a través de las redes sociales, la actriz manifestó su hartazgo por los hombres que le envían fotografías íntimas sin su consentimiento, además de mensajes con insinuaciones sexuales y preguntas sobre si pueden compartirle contenido explícito.

A través de una publicación, la argentina dejó claro que tener un perfil público, compartir fotografías o dedicarse a la actuación no significa que esté disponible para recibir este tipo de acercamientos.

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"Estoy harta de recibir fotografías sexuales explícitas de hombres que nadie les pidió. De mensajes preguntando si pueden enviarme fotos íntimas, de insinuaciones sexuales y de personas que creen que tener acceso a mis redes sociales les da derecho a invadir mi intimidad", escribió.La actriz cuestionó que algunas personas confundan la exposición pública con una autorización para invadir la privacidad de las mujeres y recordó que el consentimiento también debe respetarse en los espacios digitales."Quiero decir algo muy claro: tener un perfil público, compartir fotografías, mostrarte como eres, ser actriz o tener miles de seguidores NO significa estar disponible sexualmente para nadie", enfatizó.Meritano también rechazó que el envío de imágenes íntimas sin autorización pueda justificarse como una muestra de interés o un cumplido, para ella, estas conductas representan una falta de respeto que debe dejar de normalizarse."No es seducción. No es un halago. No es un piropo. Es una falta de respeto y, cuando el contenido sexual no es solicitado, es una forma de acoso", señaló.Con esta fotografía, la actriz Lorena Meritano expuso en redes el acoso que recibe continuamente."Quiero decir algo muy claro: tener un perfil público, compartir fotografías, mostrarte como eres, ser actriz o tener miles de seguidores NO significa estar disponible sexualmente para nadie", expresó.Con esta fotografía, la actriz Lorena Meritano expuso en redes el acoso que recibe continuamente. "Quiero decir algo muy claro: tener un perfil público, compartir fotografías, mostrarte como eres, ser actriz o tener miles de seguidores NO significa estar disponible sexualmente para nadie", expresó.------Lorena Meritano exige respeto y consentimiento también en redes socialesEn su mensaje, la actriz hizo hincapié en que las plataformas digitales no deben convertirse en espacios donde se justifique cualquier comportamiento bajo el argumento de que no existe un contacto físico directo."Las redes sociales no son territorio libre de consentimiento. Detrás de cada pantalla hay una persona. Y el hecho de que no estemos cara a cara no te da derecho a hacer o enviar algo que jamás te autoricé", expresó.La intérprete también habló del cansancio que representa para las mujeres tener que establecer límites constantemente y, además, enfrentar críticas cuando denuncian este tipo de situaciones."Y estamos hartas. Hartas de tener que poner límites, de recibir este tipo de agresiones y, encima, de que cuando hablamos del tema nos llamen exageradas, histéricas o demasiado sensibles", manifestó.En ese sentido, rechazó que las víctimas sean señaladas por expresar su inconformidad y pidió dejar de minimizar las conductas de acoso."No somos exageradas. Estamos cansadas de que se normalice el acoso, de que se minimice el irrespeto y de que todavía haya quienes crean que el silencio de una mujer es una invitación", agregó.Finalmente, Lorena Meritano insistió en que ninguna fotografía, vestimenta, profesión o número de seguidores justifica que alguien sobrepase los límites de otra persona."El respeto no depende de cómo nos vestimos, de las fotografías que publicamos, de nuestra profesión ni de la cantidad de seguidores que tengamos".La actriz cerró su publicación con un mensaje contundente sobre el consentimiento: "NO ES NO. TAMBIÉN EN LAS REDES SOCIALES".Y dejó claro que las mujeres no tienen por qué acostumbrarse a estas agresiones ni guardar silencio para evitar cuestionamientos: "Y no, no tenemos por qué acostumbrarnos, tolerarlo ni dejar de denunciarlo".