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¡Godzilla ha llegado a la capital! Pero antes de que entres en pánico, tienes que saber que el famoso "Rey de Los Monstruos" no viene a protagonizar una batalla, sino a transformar uno de los tantos museos de CDMX con una exposición.

Exposición Godzilla en Museo Casa de Carranza CDMX

Si eres fan de la saga, prepárate, porque en "Destinos" de EL UNIVERSAL te contamos los detalles para que organices tu visita.

Con el objetivo de entender la visión del director japonés Takashi Yamazaki, la exposición "Godzilla: La Sensibilidad del Drama Humano" presenta más de 50 piezas relacionadas con este universo cinematográfico.

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Durante el recorrido se pueden apreciar figuras de acción, esculturas, pinturas, dioramas y objetos de colección, incluidas piezas que retratan las diferentes versiones que ha tenido Godzilla desde su primera aparición en 1954.

Asimismo, hay una enorme pata del kaiju para que dimensiones qué tan grande es, figuras originales de la compañía Bandai Namco y un photo opportunity para presumir tus fotos en redes sociales.

Actividades y servicios para visitantes en la exposición Godzilla

¡Eso no es todo! La expo también contempla actividades especiales para los fans: desde ponerte un tatuaje temporal hasta un taller para colorear a Godzilla, armar un cubo toy o hacer un dibujo y colocarlo en su mural dedicado al personaje.

Y por su enfoque cinematográfico, aquí tienes la oportunidad de hacer una visita guiada por la curadora o ver algunas películas del monstruo.

Si ya te dio curiosidad conocerla, tienes hasta el 14 de febrero de 2027 para organizarte bien con tus amigos, pareja o familia.

La sede es el Museo Casa de Carranza, con dirección en calle Río Lerma 35, alcaldía Cuauhtémoc.

Horarios: de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

¡Ojo! Las visitas guiadas son únicamente a las 15:00 horas; llega temprano para que te integres al grupo y no te pierdas ningún detalle del recorrido.

La entrada es gratuita.

En transporte público, usa la Línea 7 del Metrobús y baja en la estación Hamburgo. El recinto se ubica a pocos minutos caminando.

Y en automóvil, ve por Avenida Paseo de la Reforma, incorpórate a Insurgentes Sur y llega a la altura de Reforma 222. Toma en cuenta que el museo no cuenta con estacionamiento, pero alrededor hay parquímetros.

¡No necesitas activar las alarmas ni buscar refugio! Godzilla ha llegado a la CDMX para compartirte su universo.