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A más de dos décadas de su ruptura con Britney Spears y dos años después de haber sido arrestado en Nueva York, Justin Timberlake se prepara para contar su versión de algunos de los episodios más cuestionados de su vida personal y profesional.

El nombre del cantante volvió a generar conversación, luego de que Apple TV publicara el primer tráiler de "Timberlake", una serie documental de cuatro episodios en la que el exintegrante de NSYNC repasará tres décadas de carrera, pero también las controversias que han deteriorado su imagen pública.

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Dirigida por Fisher Stevens, ganador del Oscar por "The Cove", la producción reúne material de archivo inédito y testimonios de familiares, amigos y colaboradores del intérprete, entre ellos su madre, Lynn Harless, y su esposa, la actriz Jessica Biel."La gente no va a entender quién soy", expresa Timberlake en uno de los fragmentos del adelanto.-----Justin Timberlake y Britney SpearsUno de los aspectos que despertó mayor interés fue la inclusión de imágenes de Britney Spears, con quien el cantante mantuvo una relación sentimental entre 1999 y 2002, cuando ambos se encontraban entre las figuras juveniles más populares de la industria musical."Britney era telonera de NSYNC. Estábamos de gira juntos y estábamos recorriendo el mundo", recuerda el intérprete.La madre del cantante también interviene para describir la exposición mediática que enfrentaron los entonces novios."El nivel de locura que había entre ellos dos era absurdo", señala.El interés por conocer la versión de Timberlake tiene como antecedente la publicación de "La mujer que soy", libro autobiográfico en el que la cantante reveló en 2023 que quedó embarazada durante su noviazgo y decidió interrumpir el embarazo, luego de que el cantante manifestara que no estaba preparado para convertirse en padre.Aunque la intérprete de "Toxic" aparece en imágenes de archivo, hasta el momento no se ha mostrado ningún testimonio reciente suyo como parte del documental.-----El arresto y el alcoholLa producción también recuperará uno de los episodios más recientes de la vida del cantante: su detención en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol.El artista fue interceptado por policías después de que presuntamente ignorara una señal de alto. Durante la intervención, aseguró haber consumido únicamente un martini.El incidente ocurrió mientras realizaba su gira mundial "Forget Tomorrow" y terminó con un acuerdo judicial mediante el cual se declaró culpable de un cargo reducido por conducir con las facultades disminuidas.Como parte de la resolución, Timberlake aceptó pagar una multa de 500 dólares, un recargo de 260 dólares y realizar una declaración pública sobre los riesgos de conducir después de consumir alcohol.El documental incluirá imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes que participaron en su detención.-----Los problemas con Jessica BielOtra de las voces que aparecen en el adelanto es la de Jessica Biel, con quien Timberlake está casado desde 2012 y tiene dos hijos."Cuando lo conocí, no era para nada quien yo pensaba", admite la actriz, quien en otro momento del tráiler reconoce que había asuntos que necesitaban atender.En 2019, el matrimonio enfrentó una controversia pública después de que se difundieran fotografías de Timberlake tomado de la mano de la actriz Alisha Wainwright, con quien trabajaba en la película "Palmer".El cantante ofreció entonces una disculpa pública a su esposa y atribuyó su comportamiento al consumo excesivo de alcohol, aunque negó que hubiera ocurrido algo más entre él y su compañera de reparto."Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Estar con ella es algo que hice bien", asegura Timberlake sobre Biel en el documental.Durante aquella presentación, Timberlake retiró parte del vestuario de Janet Jackson y dejó expuesto uno de sus senos en plena transmisión televisiva.El episodio provocó una controversia en Estados Unidos, cuyas consecuencias profesionales y mediáticas recayeron principalmente sobre Jackson, mientras Timberlake continuó desarrollando su carrera como solista.En 2021, el cantante publicó una disculpa dirigida tanto a Jackson como a Spears, en la que reconoció que se había beneficiado de una industria que favorece a los hombres.-----¿Cuándo se estrena "Timberlake"?La serie documental sobre Justin Timberlake llegará a Apple TV el próximo 11 de diciembre de 2026 y sus cuatro episodios se distribuirán de la siguiente manera:11 de diciembre: primeros dos episodios.18 de diciembre: tercer episodio.23 de diciembre: episodio final.