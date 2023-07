Vanessa Huppenkothen sufre accidente con su auto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- La conductora de Vanessa Huppenkothen se volvió tendencia en redes sociales, luego de sufrir un accidente con su vehículo, donde señaló los posibles efectos del calor.

Por medio de Twitter, la modelo mexicana comentó que su llanta se separó del coche, lo que consideró como una "situación muy rara".

"Hoy tuve una situación muy rara... mientras el coche caminaba (gracias a Dios a 15km/hr) se salió la llanta", señaló.

No obstante, aclaró que la rueda no le pegó a nadie. "Afortunadamente la llanta no le pegó a nadie y no iba rápido".

Aunado a ello, la periodista preguntó: ¿Alguien sabe si puede ser común en lugares con mucho calor?".

Ante ello, usuarios de redes sociales respondieron a la pregunta de la conductora, quienes coincidieron que el accidente se debió a un problema técnico.

"Es casi improbable que el calor haya sido causante de esto, en efecto como ya dijeron en los comentarios, algo pasó con los birlos", "No, le aflojaron los birlos, para provocar un accidente, las llantas no se salen solas", "Una vez me pasó algo similar, pero fue porque en el servicio no ajustaron bien los birlos", "Seguramente te intentaron robar la llanta y rin. Robo frustrado por alguna razón y dejaron birlos sueltos", son algunas respuestas de internautas.

¿Cómo puede afectar el calor a un vehículo?

El calor puede afectar a un vehículo de varias maneras:

- El motor puede sobrecalentarse. El motor de un vehículo necesita mantenerse a una temperatura específica para funcionar correctamente. Si el motor se sobrecalienta, puede dañarse permanentemente.

- Los componentes de goma pueden secarse y agrietarse. Los componentes de goma, como las juntas y los sellos, pueden secarse y agrietarse debido al calor. Esto puede provocar fugas de fluidos y problemas de funcionamiento.

- Los asientos y el interior del vehículo pueden decolorarse. Los asientos y el interior del vehículo pueden decolorarse debido al calor. Esto puede hacer que el vehículo se vea viejo y desgastado.

- Los alimentos y las bebidas pueden estropearse. Los alimentos y las bebidas pueden estropearse debido al calor. Esto puede crear un ambiente insalubre dentro del vehículo.