Vecna: el villano que aterroriza Hawkins en Stranger Things 5

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Tras el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, los fans de la serie de Netflix que han esperado casi 10 años por conocer el desenlace de la historia, colapsaron la plataforma de streaming este miércoles.

El éxito del universo creado por los hermanos Duffer, se ha consolidado como una de las historias de ciencia ficción más emblemáticas de la última década, que a lo largo de 5 temporadas el famoso grupo de amigos ha salvado a Hawkins del Upside Down y de poderosos villanos.

¿Quién es "Vecna", el villano de Stranger Things?

Entre los temibles monstruos que han desfilado en la serie, "Vecna" se distingue por ser el más poderoso dentro del mundo alterno que se esconde dentro de Hawkins, ya que esta criatura tiene la habilidad de alinear su inteligencia con el Upside Down.

"Vecna" esconde un posado humano, pues su identidad corresponde a "Henry Creel", quien se convirtió en el paciente número 001 del Laboratorio Nacional de Hawkins (mismo donde creció Eleven).

Tras mudarse a Hawkins junto a su familia, "Henry Creel" descubrió que tenía habilidades psicoquinéticas y que podía alterar la percepción de los demás, sin embargo uso sus poderes con fines malignos para torturar a su familia. Eventualmente mató a su madre y hermana y logró incriminar a su padre por estos crímenes que lo llevaron a la locura y despertaron el interés del "Dr. Martin Brenner" para estudiar su caso y descubrir la fuente de sus poderes.

Con el tiempo, Brenner logró sustraer los poderes de Creel en el laboratorio mediante un chip para replicarlo en los demás pacientes, convirtiendo a Henry en un camillero que ayudaba a los sujetos de prueba infantiles que habitaban el lugar. Al sentirse utilizado, en un ataque de ira, Creel se ganó la confianza de Eleven para retirar el chip, provocando que matara a los demás niños.

Al intentar acabar con Eleven, ella demostró superar los poderes, logrando abrir un portal donde envió a "Henry Creel" al Upside Down.

¿Qué significa el nombre de "Vecna"?

En 1986 misteriosamente iniciaron los casos de gente desaparecida en Hawkins, al indagar en los casos el grupo de jóvenes encabezado por Dustin, Steve y Nancy descubrieron el origen de la maldición de "Vecna". Su nombre surgió por el villano en el juego favorito de Will, "Calabozos y Dragones".

En el universo del juego, "Vecna" es un hechicero humano, obsesionado con trascender los límites de la vida, lo que lo convirtió en una deidad oscura y uno de los villanos más antiguos y poderosos.