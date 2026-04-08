Verástegui se retracta y pide perdón por apoyar a Trump

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Estados Unidos,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que "una" ensi su gobierno no acataba un ultimátum, en undifundido ela través de"Unaesta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero", escribió.Aunquelanzó dicho, hora y media antes de que venciera el ultimátum, informó queel envío de su "" y aceptaría unde dos semanas.La condición planteada pores quegarantice la apertura total del, una ruta clave para el tránsito global de petróleo.Cabe recalcar que, el presidente ya había mencionado previamente la posibilidad deestratégica iraní, comoy centrales eléctricas, con el objetivo de debilitar al país y regresarlo a la "".-----por apoyar aLasdel mandatario se viralizaron rápidamente, generandoen distintos sectores. Usuarios y figuras públicas cuestionaron el tono del, al considerar que trivializa el impacto de una posibleAdemás, algunas personas subrayaron que elutilizado podríalosen una región históricamente volátil.Una de las personas que se pronunció al respecto fue Eduardo, quien en varias ocasiones apoyo ae incluso lo llegó a llamar como "el mejor presidente que ha tenido México".Por medio de su, antes twitter, el tambiénexplicó que su apoyo alse basaba en sucontra el aborto y en la. Sin embargo, afirmó que yaa ningún político que no mantenga esa".Ante ello, dijo que aunque hapor esas cosas a, actualmente se vio en la necesidad de ofrecer unapor haberlo, al considerar quefundamentales."Ofrezco una disculpa a Dios por las veces que, con la idea de apoyar "la causa", terminé cediendo en algo tan fundamental. Porque, aunque nadie es perfecto, sí podemos ordenar nuestras prioridades... y ladeles, para mí, la", agregó.Además, expresó supor la falta de avances en el caso de Jeffrey Epstein, cuya, señaló, no ha derivado en sanciones claras."Ense habló con firmeza sobre este tema y se prometió que lo primero que se haría sería revelar todos los. Pero hoy, a pesar de que ya se ha dado a conocer parte de los archivos, aún no se ha revelado toda la información...y hasta el momento no ha habido consecuencias: no hay responsables y no hay nadie en la cárcel. No es aceptable", mencionó.Por último, dijo que, elreciente del presidente sobrees algo que, "como católico",ni justificar, ya que según sus palabras no se puede hablar con ligereza sobre la posible destrucción de una civilización completa."El presidente, como líder de una de las naciones más poderosas del mundo, con, tiene un, para bien o para mal, en lo que dice y hace", finalizó.