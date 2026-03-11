Versión mexicana de DOC muestra abuso en farmacéuticas
El estreno de DOC en México incluye crítica a la relación entre médicos y farmacéuticas.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Las presiones por parte de laindustria farmacéutica hacia los hospitales, un tema que el sexenio pasado fue relevante en las conferencias presidenciales
, se tocará en la versión mexicana de la serie "DOC", de reciente estreno y cuya segunda parte llegará a Netflix a finales de mes.
Y la figura del abuso recae en Alejandra Ambrosi ("El amor invencible" y "Fuga de reinas") quien da vida a la directora de una de las farmacéuticas más influyentes del país, quien entabla una relación cómplice con un médico encarnado por Iván Sánchez ("Con esa misma mirada" y "¿Quieres ser mi novia?").
"La serie está basada en una serie italiana, pero se tropicalizó y hay hechos reales. Mi personaje es alguien que intenta empujar ciertos medicamentos para que sean aprobados y pues refleja esa parte de los intereses económicos, políticos, de poder, entre hospitales y farmacéuticas. Es el reflejo de que para hacer negocio se pasan por alto muchas cosas", comenta Ambrosi.
"DOC" tiene como hilo conductor a Ferrara (Juan Pablo Medina, "Soy tu fan"), uno de los médicos más respetados del hospital, quien por un accidente pierde 12 años de memoria y no recuerda la muerte de su hijo, ni su divorcio. Y pasa de ser la máxima autoridad del lugar, a tener que comenzar nuevamente desde el nivel más bajo como residente.
Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Martín Saracho y Giuseppe Gamba son algunos que completan el elenco.
"En la serie te enteras un poquito de lo que se cocinan en la farmacéutica, elevan costos o esconden cierta información, y pues es un poco reflexionar sobre todo lo que no sabemos en esos hilos de poder y ambición", subraya la actriz.
Ambrosi se encuentra ahora en grabaciones de "El guardián de mi vida", telenovela producida por Juan Osorio.
Silvia Navarro, Diego Klein y Daniel Arenas conforman el reparto de la historia que es una reversión de la argentina "Amor en custodia" y que hace dos décadas hizo en TV Azteca.
"Yo hago a la esposa del protagonista masculino (Arenas), quien es el guardaespaldas, todavía no tiene fecha de salida al aire", comenta.
