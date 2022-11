Victoria Ruffo está lista para seguir los pasos de Angélica Rivera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Hace un mes, Victoria Ruffo y Omar Fayad celebraban 21 años de casados. El político y la actriz siguen disfrutando su amor como desde el primer día y se los ve felices y cómplices en presencia de los medios. Durante el estreno de la obra de teatro "La Clase", la dupla fue entrevistada por una conocida revista.

"La Clase" tiene dentro de su elenco al primer hijo de Ruffo, José Eduardo Derbez, por eso la actriz concurrió con Fayad a la premiere. En presencia de los medios de comunicación, el licenciado en derecho mencionó que le mandó deseos de pronta recuperación a Eugenio Derbez y la protagonista de "La Madrastra" bromeó acerca de cómo se ve como Primera Dama del país.

Al ser consultada acerca de los planes políticos de Omar Fayad, por la candidatura a presidente, Victoria mencionó: "Me veo junto a mi marido en donde esté o como esté". La actriz que tal vez siga los pasos de su colega, Angélica Rivera (quien fue la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto), además le deseó mucho éxito a su hijo, con su participación en la obra.

Siguiendo con las consultas acerca de la carrera política de su marido y los planes a futuro, la ganadora de dos premios TVyNovelas y dos Bravo bromeó, según la información que recoge el portal "Hola", acerca de ser la Primera Dama del país: "La señora presidenta". Pero luego, en una declaración más seria y sin risas, la madre de Victoria y Anuar manifestó: "Ya hablaremos de esto después".

Al parecer la actriz no quiere adelantarse a los hechos, ni mucho menos hablar acerca de una presidencia de su marido o su rol como Primera Dama. Por su parte, Omar Fayad tampoco quiso hablar de sus planes políticos, pero sí confirmó que le mandó saludos y deseos de recuperación al ex esposo de Victoria Ruffo, para que se mejore pronto luego del accidente que le costó una cirugía.