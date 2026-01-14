VIENE A MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- BTS vendrá a México, así lo confirmó su disquera, Bighit Music a través de sus cuentas oficiales de redes sociales con una imagen en la que dio a conocer todas las paradas de su Tour mundial para 2026.

Serán tres los conciertos que la banda de K-pop formada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook ofrezcan en el Estadio GNP de la Ciudad de México en el mes de mayo: 7, 9 y10 de mayo.

Además de las tres fechas ya confirmadas para México, BTS recorrerá otras latitudes como Estados Unidos, Europa y Asia, con calendario lleno hasta marzo del 2027 aunque todavía quedan varias ciudades por anunciar en Japón y más según el comunicado, por lo que aún hay posibilidades de tener a los surcoreanos por más noches en el país.

BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial.

El disco será el primero de la banda desde la antología ´Proof´, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

FECHAS Y HORARIOS DE LA PREVENTA DE BOLETOS

Según un comunicado publicado por Ticketmaster, la preventa de boletos BTS se realizará de la siguiente manera:

Jueves 22 de enero, de 09:00 a 21:59 horas: boletos para los conciertos del 7 y 9 de mayo.

Viernes 23 de enero, de 09:00 a 21:29 horas: boletos para el concierto del 10 de mayo. No obstante, para ingresar a la preventa se necesaitar la ARMY Membership, la cual estará disponible desde este martes 13 de enero y hasta el domingo 18 de enero, a las 17:00 horas.

¿QUÉ SE NECESITA PARA ACCEDER A LA PREVENTA?

Para participar en la preventa ARMY Membership, es indispensable contar con una membresía ARMY en Weverse, ya sea en su versión US o Global. El correo electrónico vinculado a la membresía debe coincidir exactamente con el registrado en la cuenta de Ticketmaster, ya que este será el medio de validación para acceder a la compra de boletos.

El costo de la membresía ARMY oscila entre 350 y 450 pesos mexicanos, dependiendo del tipo. La ARMY Membership Global, opción disponible para quienes residen en Latinoamérica, tiene un precio de 409.82 pesos mexicanos y una vigencia de un año a partir de la fecha de compra.