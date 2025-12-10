Vocalista de Los Titanes de Durango golpeado por lata en show

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Sergio Sánchez, líder de Los Titanes de Durango, vivió un incidente durante el último concierto de la banda. Mientras cantaba, una lata de cerveza que fue lanzada desde el público, le golpeó el rostro; molesto, detuvo la tocada para preguntar de quién se había tratado y, ahora, explica en redes el porqué de su reacción.

La banda duranguense se presentó el pasado domingo, en el centro de Santa María Zacatepec, Puebla.

Encargados de cerrar el evento gratuito, el grupo interpretó algunos de sus mayores éxitos como "El enamorado", "Tubo que tuvo-tuvo" y "El afortunado", generando la euforia de sus fans poblanos.

Por las imágenes que la propia banda compartió en sus redes sociales, se pudo ver que algunos de los asistentes consumían bebidas alcohólicas en botellas de vidrio y latas también.

Una de esas latas fue lanzada al escenario e impactó en el rostro del líder del grupo que, en principio, sólo movió su cabeza con desaprobación sin dejar de cantar, hasta que pidió a los músicos que dejaran de ejecutar sus instrumentos por un momento.

Así, Sergio Sánchez se acercó a la audiencia y preguntó quién era el responsable de haber lanzado la lata de aluminio.

"¿Quién?, ¿el de negro?", preguntó, mientras trataba de identificar a la persona.

"Ese de negro que va caminando ahí, díganme, a la verg*..., ¿quién fue?, ¿usted?, ah, ¿le vale verg*?,", dijo, mientras parte del público comenzaba a chiflar.

Molesto, el cantante se refirió al individuo como "pendej*", pero pidió que el responsable no fuera sancionado de ninguna forma y aprovechó para relatar a los presentes que, al día anterior, había sido víctima de otro golpe, a cargo de una joven que estaba cumpliendo sus 15 años.

"La neta, no le hagan nada".

Más tranquilo y antes de continuar con el show, Sánchez explicó el porqué de su molestia pues, a pesar de estar acostumbrado a recibir algunos golpes en conciertos, este había sido directo en sus labios.

Mientras se explicaba recurrió al humor para expresar su sentir, lo que provocó que se ganara el reconocimiento de los presentes.

Hasta mostró gratitud con respecto a los momentos en que suceden inconvenientes de esa índole, afirmando que también es consciente de que si, el público se deja llevar por la euforia, es porque se están entregando al show.

"Neta, no hay pedo, hay que perdonar, a la verg*, si nosotros estamos haciendo el pinch* desmadre, aténgase a las consecuencias, pinch* Sergio Titán".

"Al chil*, sí me dolió", dijo, mientras seguía relatando el golpe que había recibido el sábado por parte de una quinceañera.

"La quinceañera me metió otro putaz* en el pecho y, la neta, no dije nada, dije: 'ni pedo', o sea, no fue un pinch* balazo, fue un golpe, pero este en el hocico, ya como que me está doliendo".

No conforme con esa explicación, en la cuenta de Instagram oficial del grupo, el músico pidió disculpas por molestarse, sobre todo, por referirse con groserías al asistente.

"Si quieres estar trompudo, júntense conmigo, ánimo, ay disculpen, disculpen, por la grosería de "ah, ¿te vale v*rg4?", pero, la verdad, me ganó el impulso de sentir un putaz* en la trompa..., pero me acordé que mi trayectoria me ha enseñado a evitar detalles, y menos, con un fan alcoholizado, hay que aceptar que somos responsables que algunos fans se pongan alterados demás y ni sepan qué rollo, que la fiesta siga".