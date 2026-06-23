logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Fotogalería

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

VUELVE LA SERIE DE GUERRAS Y PODER

LOS DRAGONES Y LAS BATALLAS REGRESAN CON LA TERCERA TEMPORADA DE LA SAGA, CUYO VERDADERO CORAZÓN ES UN DRAMA FAMILIAR PARA LOS ACTORES STEVE TOUSSAINT Y PHOEBE CAMPBELL

Por EFE

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
VUELVE LA SERIE DE GUERRAS Y PODER
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MADRID..- Los dragones, las guerras y las batallas por el poder regresan con la tercera temporada de la serie ´House of the Dragon´, cuyo verdadero corazón es un drama familiar para los actores Steve Toussaint y Phoebe Campbell, que ven paralelismos en la lucha por el control y sus consecuencias en la ficción de Poniente con la realidad actual.

      Con motivo del estreno este lunes en HBO Max de la nueva entrega, EFE conversa con los actores de esta producción del universo de George R.R. Martin de ´Game of Thrones´, ambientada 200 años antes de la ficción original, que llega con nuevas intrigas y luchas de poder dentro de la Casa Targaryen.

      Toussaint interpreta a Corlys Velaryon, uno de los hombres más ricos e influyentes de Poniente durante la Danza de los Dragones que enfrentó a la dinastía por el Trono de Hierro, y Campbell es Rhaena Targaryen, su nieta, que lucha por encontrar su lugar en su poderosa familia.

      Tras dos temporadas de conspiraciones, alianzas y traiciones por la disputa sucesoria de la Casa Targaryen, con los dragones como principal fuente de poder de las facciones de Rhaenyra y Aegon, la tercera entrega de la precuela de ´Game of Thrones´ retoma la historia en la esperada Batalla del Gaznate, con sangre, fuego y mucha acción.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Toussaint afirma que tanto ´House of Dragon´ como "su padre", ´Game of Thrones´, son "en el fondo un drama familiar" y cree que lo que marca la diferencia de este universo con el resto de series de fantasía son las relaciones interpersonales.

      Más allá de dragones y batallas, la serie aborda el poder, la herencia y la familia, a la que, precisa el actor, "no puedes elegir", y cómo afrontan sus personajes ese problema es uno de los temas principales de la serie.

      Toussaint cita como ejemplo que el público puede sentirse identificado con la inseguridad de un personaje como Rhaena, quien no tiene un dragón pero "intenta desesperadamente demostrar su valía en esta familia, sintiéndose profundamente inferior".

      "Creo que esa es una de las cosas que la gente valora, la conexión que sienten con los demás", recalca, a lo que Campbell añade que el nivel del elenco de la serie es lo que la distingue del resto de ficciones de fantasía épica.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York
        Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York

        Luis Miguel recibe alta tras operación cardiovascular en Nueva York

        SLP

        El Universal

        El alta médica marca el inicio de un proceso de reposo y seguimiento especializado.

        Hijo de Liam Payne, Bear, es único heredero de su fortuna
        Hijo de Liam Payne, Bear, es único heredero de su fortuna

        Hijo de Liam Payne, Bear, es único heredero de su fortuna

        SLP

        El Universal

        La casa en Buckinghamshire y otros bienes forman parte de la herencia asignada.

        La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín
        La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín

        La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín

        SLP

        El Universal

        El fenómeno de Merlín se suma a una tradición de patos emblemáticos en la cultura popular y animación.

        La última locura de Oliver Tree
        La última locura de Oliver Tree

        La última locura de Oliver Tree

        SLP

        El Universal

        El accidente aéreo que causó la muerte de Oliver Tree y Gaspi generó teorías de silenciamiento.