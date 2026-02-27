Warner Bros anuncia retiro de Netflix y valora oferta de Paramount

NUEVA YORK (AP) — Netflix se retiró de su oferta para comprar el negocio de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery, en un movimiento sorprendente que, en la práctica, coloca a Paramount en posición de hacerse con su histórico rival de Hollywood.

La junta directiva de Warner anunció el jueves que la más reciente oferta de Paramount, propiedad de Skydance, para comprar la empresa completa por 31 dólares por acción era superior al acuerdo que había alcanzado previamente con Netflix. Warner le dio a Netflix cuatro días hábiles para presentar una contraoferta, pero Netflix respondió en menos de dos horas y declinó aumentar su propuesta. Indicó que el nuevo precio que tendría que pagar hacía que el acuerdo "ya no fuera financieramente atractivo".

"Creemos que habríamos sido sólidos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros.", señalaron los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un comunicado conjunto. "Pero esta transacción siempre fue un 'sería bueno tenerla' al precio adecuado, no un 'imprescindible' a cualquier precio".

Una compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount reconfiguraría Hollywood y el panorama mediático en general. Y, a diferencia de Netflix —que solo estaba interesada en el negocio de estudio y streaming de Warner—, Paramount quiere la empresa completa. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como "Harry Potter" e incluso CNN podrían pronto quedar bajo el mismo techo que CBS de Paramount, "Top Gun" y el servicio de streaming Paramount+.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La perspectiva de una combinación de este tipo, que aún necesitará la luz verde tanto de los accionistas de Warner como de los reguladores, plantea dudas antimonopolio y preguntas sobre influencia política.

La decisión de Netflix de retirarse el jueves marca el más reciente giro en una batalla corporativa prolongada y desordenada durante meses por el futuro de Warner. Sarandos y Peters agradecieron a la dirección de Warner pese al desenlace final.

Warner había respaldado repetidamente el acuerdo que cerró con Netflix desde diciembre hasta la noche del jueves, cuando su junta siguió recomendando a Netflix incluso mientras calificaba la oferta de Paramount, valorada en unos 111,000 millones de dólares incluida la deuda, como "superior". Netflix había puesto previamente sobre la mesa una oferta de 27,75 dólares por acción por el negocio de estudio y streaming de Warner, por un total de casi 83,000 millones de dólares, incluida la deuda.

En un comunicado el jueves por la noche, el director ejecutivo David Zaslav afirmó que los ejecutivos de Netflix habían sido "socios extraordinarios" y que les deseaba "lo mejor en el futuro".

Tras meses de un intenso tira y afloja en medio de la campaña hostil de Paramount para tomar el control de Warner sin el aval de la junta, Warner también cambió su tono respecto del comprador potencial restante.

La junta de Warner aún no ha adoptado oficialmente el acuerdo de fusión de Paramount, pero una vez que lo haga, señaló Zaslav, "creará un valor enorme". Agregó que la empresa estaba "entusiasmada con el potencial de una combinación de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery".

Paramount no respondió de momento a las solicitudes de comentarios adicionales. Pero el director ejecutivo David Ellison había aplaudido antes que la junta de Warner confirmara "el valor superior de nuestra oferta".

Una combinación Paramount-Warner uniría a dos de los cinco estudios históricos de Hollywood que quedan hoy, además de sus canales de exhibición en salas. Más allá de "Harry Potter", películas de Warner como "Superman", "Barbie" y "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), así como series exitosas de televisión como "The White Lotus" y "Succession", se sumarían a la biblioteca de contenidos de Paramount.

La lista de títulos de Paramount incluye "Top Gun", "Titanic" y "The Godfather" ("El padrino"). Y, además de CBS, posee cadenas como MTV y Nickelodeon, así como el servicio de streaming Paramount+.

Una fusión entre las dos empresas pondría a CNN bajo el mismo techo que CBS, que ya ha visto cambios editoriales significativos bajo la nueva propiedad de Skydance. Paramount tomó medidas para atraer a más televidentes conservadores en sus operaciones de noticias, en particular con la designación de la fundadora de Free Press, Bari Weiss, como editora en jefe de CBS News. Y si la oferta de compra de Warner por parte de la empresa tiene éxito, críticos advierten que cambios similares podrían ocurrir en CNN, una cadena que desde hace tiempo ha sido objeto de la ira de Trump.

"Cualquier preocupación sobre que Netflix sea dueña de Warner Bros. solo se intensifica ante la perspectiva de que Paramount sea dueña de todo WBD. Pero quizá ni siquiera importe", escribió Mike Proulx, vicepresidente y director de investigación de Forrester, una empresa de investigación de mercado, en un correo electrónico. "La política está desempeñando un papel desproporcionado en este acuerdo, y ha estado del lado de Paramount desde el principio".

El presidente Donald Trump mantiene una relación cercana con el multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison, padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, quien respalda con fuerza la oferta de Paramount para comprar Warner. Y el impulso agresivo de Paramount para adquirir Warner llegó apenas meses después de que Skydance cerrara su propia compra de Paramount en una fusión polémica aprobada solo semanas después de que la empresa aceptara pagarle al presidente 16 millones de dólares para resolver una demanda por la edición del programa "60 Minutes" de Paramount en CBS.

Aun así, Trump ha seguido arremetiendo públicamente contra Paramount por decisiones editoriales en "60 Minutes" de CBS. Y aunque el presidente antes hizo sugerencias sin precedentes sobre su participación para sacar adelante un acuerdo con Warner, desde entonces se retractó de esas declaraciones y sostuvo que la aprobación regulatoria dependerá del Departamento de Justicia.

Aun así, destacados legisladores demócratas han dado la voz de alarma sobre los vínculos del presidente republicano con empresas como Paramount y las posibles consecuencias del creciente poder corporativo.

"Un puñado de multimillonarios alineados con Trump está tratando de apoderarse del control de lo que usted ve y cobrarle el precio que quieran", apuntó la senadora demócrata Elizabeth Warren, una veterana defensora de la aplicación de las leyes antimonopolio, en un comunicado el jueves por la noche. También calificó una posible combinación Paramount-Warner como un "desastre antimonopolio".

Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes. Pero Warren y otros críticos afirman que una fusión así amenaza con precios más altos, y que una toma de control de Warner solo consolidaría aún más el poder en una industria que ya está dominada por apenas unos pocos grandes actores. Algunos grupos del sector también advierten que eso podría significar pérdida de empleos y menor diversidad en la producción cinematográfica.

Cuando Netflix aún estaba en la contienda, uno de sus principales argumentos contra un vínculo Warner-Paramount era que combinaría a dos empresas muy similares: dos estudios históricos, dos canales de exhibición en salas y dos grandes cadenas de noticias. El gigante del streaming dijo que eso planteaba un mayor riesgo de pérdida de empleos y otras preocupaciones de competencia.

En contraste, ejecutivos tanto de Netflix como de Warner argumentaron en una audiencia antimonopolio del Senado a principios de este mes que Netflix no tiene los mismos estudios ni la distribución cinematográfica que sí tiene Warner. Eso era "una de las razones por las que la oferta de Netflix nos resulta tan atractiva", dijo a los senadores Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner, el 3 de febrero, al señalar que la empresa creía que Netflix no solo mantendría intactas las operaciones de Warner, sino que "invertiría en la producción continua".

Aún está por verse cómo responderán los reguladores a un acuerdo Warner-Paramount. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha iniciado revisiones, y se espera que otros países también lo hagan.

También habrá que convencer a los accionistas de Warner. Además de un precio más alto, Paramount también ha intentado atraerlos al comprometerse a adelantar una "ticking fee" prometida previamente. La empresa dijo inicialmente que pagaría 25 centavos por acción por cada trimestre que el acuerdo se prolongue más allá de fin de año. Ahora ha aceptado pagar esa cantidad si el acuerdo no se concreta para finales de septiembre. También aceptó una comisión de terminación regulatoria de 7,000 millones de dólares.

Paramount está asumiendo miles de millones de dólares en deuda para financiar su oferta, algo sobre lo que críticos han advertido que solo podría aumentar la probabilidad de posibles pérdidas de empleo y otras reestructuraciones más adelante. Fondos soberanos extranjeros también han aportado capital para la oferta, lo que ha generado un escrutinio adicional.