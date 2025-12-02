Wendy Guevara y Las Perdidas lanzan la canción 'Navidad Perdida'

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Hace casi una década, un video se volvió tendencia en redes sociales mucho antes del auge de creadores de contenidos. En ese video se mostraba a Wendy Guevara junto a Paola Suárez, pronunciando la frase "estamos perdida, perdida, perdidas".

La grabación, de poco más de 20 segundos de duración, se volvió viral en Facebook, lo que provocó reconocimiento mediático de Wendy; años más tarde su nombre continúa siendo una de las figuras públicas más reconocidas del México.

Con Wendy Guevara, "Las Perdidas" lanzan canción navideña y causa furor en redes

Por medio de redes sociales, Wendy Guevara, junto con Paola Suarez, Karina Torres y Vanessa Vázquez compartieron un adelanto de su nueva canción para esta temporada decembrina.

Titulada "Navidad Perdida", los adelantos publicados ayer en varias redes sociales reúnen miles de vistas; en X tiene poco más de 360 mil visualizaciones, en Instagram cuenta con casi el millón de vistas, mientras que el vídeoclip en YouTube cuenta con casi 70 mil reproducciones.

Usuarios reaccionan

Miles de comentarios halagan su trabajo, algunos de los comentarios más destacados que se encuentran en Instagram son: "OMG, Mariah Carey, Harina Grande, Charli xbox360 y Christian Aguilera", "Lo que nadie sabe en realidad, es que Paola, Wendy y Karina … son los tres reyes magos", "¿Ellas son las black pink?".