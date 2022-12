William Levy, harto de los ataques en redes sociales

A-AA+

William Levy explota contra las personas que lo han pintado como "el malo del cuento" tras acusarlo de infidelidad y aseguró que no aguantará más humillaciones.

El actor cubano indicó que, pese a que nunca ha hablado, si las personas que opinan acerca de su vida conocieran todo lo que ha vivido, se darían cuenta que no es el hombre que tratan de retratar en los medios y las redes sociales.

Levy expuso su malestar: el hartazgo que le ha producido todas las críticas que ha recibió a lo largo de los años, las que han generado que el público se haga una idea equivocada de la persona que es y, aunque Levy no dio detalles de qué situación había detonado su molestia, se cree que se trata de las versiones que han circulado, tras su separación de Elizabeth Gutiérrez.

"He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas, sin nombrar, se han dedicado a hacerlo, a hacerme lucir como el malo", refirió el actor de 42 años.

Pese a que William fue muy poco especifico, en redes ya relacionan la publicación de este mensaje con las supuestas infidelidades que el actor cometió a lo largo de su relación con Elizabeth Gutiérrez y los vínculos románticos con algunas de sus compañeras de reparto, como fue el caso de Jaqueline Bracamontes y Maite Perroni.