Wireless Festival cancelado en Londres tras veto al rapero Ye

LONDRES (AP) — Al rapero anteriormente conocido como Kanye West se le prohibió la entrada al Reino Unido el martes, donde estaba previsto que encabezara el festival Wireless en julio, tras una reacción adversa por el historial de comentarios antisemitas de Ye.

Los organizadores del festival cancelaron el evento al aire libre de tres días como resultado de la prohibición de viaje y señalaron que quienes habían comprado entradas recibirían reembolsos.

Ye había obtenido una autorización electrónica de viaje, que ahora fue retirada con el argumento de que su presencia en el Reino Unido no sería "conducente al bien público", informó la BBC, citando al Ministerio del Interior.

Se esperaba que el rapero, que cambió su nombre en 2021, ofreciera sus primeras fechas en el Reino Unido en más de una década ante unos 150.000 asistentes durante tres noches, del 10 al 12 de julio, en el festival Wireless, en Finsbury Park, en Londres. Aún no se habían anunciado otros artistas del festival.

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Los organizadores del evento habían estado bajo una presión creciente de patrocinadores y políticos para cancelar los conciertos del rapero, quien ha recibido una condena generalizada por hacer comentarios antisemitas y expresar admiración por Adolf Hitler.

El año pasado, Ye lanzó una canción titulada "Heil Hitler" y promocionó la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. El artista, de 48 años, se disculpó en enero mediante una carta publicada como anuncio de página completa en The Wall Street Journal. Afirmó que su trastorno bipolar lo llevó a caer en "un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoide e impulsivo que destruyó mi vida".

Los patrocinadores de Wireless, Pepsi, Rockstar Energy y Diageo, se retiraron del festival desde que se anunció a Ye como cabeza de cartel.

El primer ministro Keir Starmer calificó la contratación como "profundamente preocupante", y el secretario de Salud, Wes Streeting, manifestó el martes que Ye "absolutamente no" debería actuar en el festival.

En un comunicado emitido el martes antes de que se revocara su autorización de viaje, Ye indicó que "agradecería la oportunidad de reunirse en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido, para escuchar.

"Sé que las palabras no bastan, tendré que demostrar el cambio con mis acciones", expresó. "Si están dispuestos, aquí estoy".

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, había dicho que el grupo estaría dispuesto a reunirse con el músico si se retiraba del festival.

"La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento y un cambio genuinos antes de creer que el lugar apropiado para poner a prueba esa sinceridad es el escenario principal del festival Wireless", afirmó Rosenberg.

La organizadora Festival Republic había respaldado a Ye. En un comunicado emitido el lunes, el director general Melvin Benn instó a la gente a ofrecer al artista "perdón y esperanza".

"No le estamos dando una plataforma para ensalzar opiniones de cualquier naturaleza, sino solo para interpretar las canciones que actualmente se ponen en las emisoras de radio de nuestro país y en las plataformas de streaming de nuestro país, y que millones escuchan y disfrutan", señaló el comunicado.

Al anunciar la cancelación, Festival Republic indicó que "se consultó a múltiples partes interesadas antes de contratar a Ye y en ese momento no se señalaron preocupaciones.

"El antisemitismo en todas sus formas es aborrecible, y reconocemos el impacto real y personal que han tenido estos asuntos", sostuvo en un comunicado. "Como dijo Ye hoy, reconoce que las palabras por sí solas no son suficientes y, pese a ello, aún espera que se le brinde la oportunidad de iniciar una conversación con la comunidad judía en el Reino Unido".

El Community Security Trust, que trabaja para proteger a los judíos británicos, dijo que el gobierno había tomado la decisión correcta.

"El odio antijudío no debería tener cabida en la sociedad y los líderes culturales tienen un papel que desempeñar para garantizar que así sea", señaló en un comunicado.

"Las personas que muestran un arrepentimiento genuino y significativo por conductas antisemitas previas siempre recibirán una escucha comprensiva por parte de la comunidad judía, pero ese proceso debe ocurrir antes de este tipo de rehabilitación pública".

Un representante de Ye no respondió a una solicitud de comentarios.