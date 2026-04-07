Luz Carreiro anuncia embarazo y se vuelve tendencia

La influencer mexicana Luz Carreiro, conocida en redes sociales como "bee.traveler", se convirtió en tendencia tras anunciar que está embarazada de su segundo hijo.

La noticia fue revelada a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en compañía de su pareja, Diego, y su hija Gaia.

En la grabación, la familia apareció en un aeropuerto -escenario simbólico para la influencer, cuya marca personal gira en torno a recorrer el mundo- mostrando además una imagen de ultrasonido.

El anuncio fue acompañado por el mensaje: "Una nueva gran aventura nos espera".

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Como era de esperarse, la noticia causó conmoción entre sus seguidores, quienes dejaron comentarios como: "Se le cumplió su deseo a Gaia"; "No te creeeeeeo luuuz estoy llorando literaaal que bonito dios mío"; "Que Dios los bendiga. Que felicidades".

Luz Carreiro es una influencer mexicana de 38 años especializada en contenido de viajes, maternidad y estilo de vida. Su proyecto digital, @bee.traveler, ha ganado notoriedad por documentar experiencias alrededor del mundo desde una perspectiva personal y familiar.

Originaria de Chiapas, estudió diseño gráfico antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido. A los 34 años se convirtió en madre de Gaia, un momento que, lejos de frenar su actividad, redefinió su enfoque narrativo al integrar la maternidad en sus viajes.

A lo largo de su trayectoria ha visitado más de 40 países, en su mayoría viajando sola en sus inicios. Su primer destino fue Playa del Carmen, punto de partida de una década de recorridos internacionales.

En 2018 publicó el libro "El vuelo de una abeja", donde relata cómo logró viajar durante 10 años con un presupuesto limitado. Este proyecto se expandió posteriormente a un podcast con el mismo nombre.

Su trabajo ha sido reconocido en la industria digital. En 2025 fue nominada a los Premios Juventud en la categoría Modo Avión, enfocada en creadores de contenido de viajes.

En 2023, la influencer se volvió viral tras anunciar su divorcio con una celebración simbólica. En esa ocasión, vistió de negro y utilizó un velo como representación del "funeral" de su matrimonio, acompañando el mensaje con una invitación a resignificar este tipo de procesos personales.