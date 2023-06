Wisin y Yandel, Feid y Maluma encabezan el Flow Fest 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- El 2023 será recordado como uno de los mejores años para los festivales de música, hace tan solo unos días el Corona Capital dio a conocer su elenco para este año, y generó gran sensación al anunciar el regreso de grandes bandas como Blur, The Cure y Thirty Seconds to Mars a los escenarios mexicanos.

Ahora, ha llegado el turno a uno de los géneros favoritos del público, el reaggaetón y es que hace tan solo unas horas, el esperado Flow Fest reveló las fechas y los artistas que participarán en su edición 2023 y que pondrán a bailar al público.

Serán los próximos 25 y 26 de noviembre cuando se realice y encabezando el cartel se encuentra uno de los dúos considerados como uno de los grandes exponentes de la música urbana, Wisin y Yandel; además, estarán acompañados por nuevos talentos como Feid, Young Miko, Manuel Turizo, Quevedo y el "Pretty boy", Maluma.

Pero eso no es todo, el Flow también tiene preparadas algunas sorpresas, pues anunció a Tego Calderón como otro de los artistas confirmados en el festival.

Por segundo año consecutivo, Bellakath repetirá actuación; además estará Danny Flow, cantante que recientemente generó gran polémica por el encontronazo que tuvo con Aleks Zyntek por una de sus canciones.

Danny Ocean, Zyon y Lennox, Piso 21, Tito el Bambino, Ivy Queen, Alexis y Fido son otras de las grandes apuestas de este evento que rápidamente se ha posicionado entre los favoritos.

Para todos aquellos que ya cuenten los días para formar parte de esta fiesta del reaggaetón, será este 29 de junio a partir de las 14:00 horas cuando comience la preventa de las entradas, misma que será exclusiva para clientes Citibanamex. Y un día después se abrirá la venta general.

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de los abonos; sin embargo vale la pena resaltar que este tipo de eventos suele contar con diferentes fases y diferente tipos de boletos, empezando por los generales, los cuales tienen un costo mucho más accesible, hasta los VIP, que cuentan con toda clase de beneficios pero su precio es mucho más elevado.