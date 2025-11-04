Ximena Navarrete respalda a Fátima Bosch en polémica de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La denuncia pública de la mexicana Fátima Bosch contra el empresario filipino Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, generó solidaridad entre exreinas de belleza, como Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, y Vanessa Pulgarín, Miss Colombia 2025.

Este martes, se viralizó un video en el que Bosch relató haber sido víctima de violencia verbal durante las actividades en Bangkok. Según la tabasqueña, Itsaragrisil la habría insultado frente a otras participantes, llamándola "estúpida", lo que llevó a que ella y algunas concursantes abandonaran el evento. La tensión surgió luego de que supuestamente varias delegadas se negaran a compartir material promocional del país anfitrión.

"Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas", afirmó Bosch a la prensa.

Ximena Navarrete respalda a Bosch

Navarrete, originaria de Guadalajara, compartió su opinión en redes sociales y expresó su deseo de que los organizadores actuales trabajen junto al equipo original de Miss Universe Organization (MUO), resaltando su experiencia en la dirección del certamen:

"Sería hermoso si los nuevos organizadores pidieran ayuda al equipo original porque realmente saben cómo dirigir esto. Amor para todos aquí."

La exreina agregó que se ha mantenido al margen de las últimas ediciones porque considera que "las cosas no se están haciendo bien", y deseó que Miss Universo vuelva a ser una plataforma respetuosa y de inspiración:

"Soñando con que Miss Universe sea una plataforma respetuosa, elegante, de inspiración y sueños... como era hace muchos años."

Navarrete también reconoció el legado de Paula Shugart, expresidenta de MUO, destacando su labor en la construcción del certamen.

Miss Colombia se pronuncia

Vanessa Pulgarín mostró su apoyo a Bosch mediante un post en redes sociales, describiendo como el día fue complicado para las candidatas:

"La representante de México, Fátima Bosch, alzó la voz por ella, por sus compañeras, por sus naciones y, en conclusión, por las mujeres".

La colombiana enfatizó que no se debe temer expresar incomodidades y recordó que el certamen representa empoderamiento femenino y libertad de pensamiento:

"Vamos por un Miss Universe que inspire a nuevas generaciones: sin imponer ni subyugar."

Respuesta de la organización y del directivo

La Organización Miss Universo emitió un comunicado desde Bangkok reafirmando su compromiso con "los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad", e informó del envío de una delegación para asegurar un entorno seguro para todas las concursantes.

El CEO, Mario Búcaro, viajó a Tailandia para coordinar la situación y garantizar que las actividades continúen según lo planeado.

Por su parte, Nawat Itsaragrisil publicó un video en Instagram ofreciendo disculpas a quienes se sintieron ofendidas:

"Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes."