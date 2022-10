Yalitza Aparicio es una amante de los tacos de "machitos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- "Una de las cosas más ricas en México son los taquitos", afirmó la actriz nominada al Oscar Yalitza Aparicio, quien a pesar de la fama que tiene actualmente conserva su humildad y no le molesta admitir que disfruta de los tacos de la calle.

En efecto, en una ocasión, compartió con sus fans la experiencia de ir a comer tacos de "machitos" a través de un video que subió a su canal de YouTube.

Durante ese episodio, la artista confesó que, ya que ella era un desastre para grabar videos, había acudido a Patricio, que es parte de su equipo y domina el uso de audiovisuales, por lo que, habitualmente, asiste a la actriz en la producción de sus contenidos.

"Él se encarga de editar los videos para que ustedes los vean bonitos porque yo siempre hago desastres y hasta con el sonido, ya traigo el sonido hasta acá abajo", bromeó.

Durante ese video, la actriz de "ROMA" recordó su primera vez comiendo tacos de "machitos", un platillo del que nunca había escuchado hablar pero que probó, luego de que le sugirieran que los probara sin preguntar ni indagar más: "O sea fue de pruébalos", le indicaron, y fue hasta después de que los probó, cuando sus conocidos le confesaron que se trababa de tacos de tripa de borrego.

Los taqueros, del lugar a donde acudió a comer, fueron quienes le explicaron con detalle el tipo de carne con la que se hacen los tacos de "machitos" e, incluso, uno de ellos le mencionó que no la había reconocido.

Yalitza, de muy buen humor, contestó: "Es que ahora sí vengo peinada, es que luego vengo en pijama". Posteriormente, la actriz les compartió que tampoco había probado los tacos de ojo (de res), pero que primero se terminaría el de "machitos".

Más tarde, le preguntaron qué le había parecido el taco de ojo y ella respondió: "Sí, está bueno, pero a ese sí le faltó sal y al otro no, (sabe) como a suadero más o menos, no sé, sabe a taco de ojo, soy pésima dando recomendaciones o describiendo".

Y aunque Aparicio ya había comido más de seis tacos continuó con la degustación sin preocupaciones y también probó el taco de lengua.

La evaluación de la actriz de tacos "exóticos", por orden de aprobación, fue en primer lugar el de "machitos" y después el de lengua y ojo.

"Hemos probado unos deliciosos tacos, íbamos sólo por los tacos de machito y al final terminamos probamos todos, yo la verdad no había tenido la oportunidad, pero ahorita ya nos pusimos a experimentar".

Platicó que a los tacos de "machitos" y de tripa no hubo necesidad de ponerles sal, mientras que al de lengua sí.

"Ya van en gustos, la consistencia gelatinosa no, en gustos se rompen géneros, será necesario que ustedes vayan a evaluar los taquitos y nos dirán qué tal", les mencionó a sus seguidores.