Yalitza Aparicio habla de la polémica de su foto con Laura Pauisini

La pasada entrega del Grammy Latino significó una experiencia un tanto agridulce para la cantante Laura Pausini, pues a pesar que brilló durante su homenaje a Marco Antonio Solís y como conductora del evento, también fue sumamente criticada.

Y es que, al final del evento, la italiana decidió tomarse una fotografía al lado de la actriz Yalitza Aparicio, misma que compartió a través de las redes sociales. Sin embargo, la imagen la metió en tremenda polémica ya que muchos aseguraron que abusó de los filtros para resaltar por encima de la mexicana.

De inmediato los usuarios se lanzaron contra la intérprete de "En cambio no" y hasta la llamaron racista. Aunque Pauisini no se ha pronunciado al respecto, para sorpresa de muchos ha sido la propia Yalitza quien rompió el silencio y salió en defensa de la cantante.

Durante un encuentro que tuvo con los medios, la actriz oaxaqueña fue cuestionada sobre este suceso, pero lejos de enojarse prefirió no dar pie a más comentarios, eso sí destacó su admiración por la artista: "Yo amo a Laura Pausini y diga lo que diga la gente, yo feliz de haber estado con ella. Ella es una dama hermosísima, carismática, impone demasiada presencia", dijo en declaraciones retomadas por "Despierta América".

Incluso, reveló que la menos afectada con lo que pasó fue ella y hasta le echó uno que otro piropo a Laura, al asegurar que los tan señalados filtros "ni los necesita, es guapísima".

Para demostrar que sus palabras eran sinceras, la protagonista de Roma compartió en su perfil la misma foto que la también compositora publicó y además de etiquetarla, también le agregó varios corazones rojos.