´YELLOW LETTERS´, OSO DE ORO DE LA BERLINALE
La Berlinale concedió este sábado el Oso de Oro al filme más político de los que estaban en competición, ´Yellow Letters´, del cineasta turco-alemán Ilker Çatar, que cierra una edición marcada por las críticas contra el festival y contra el presidente del jurado, por su silencio ante el genocidio en Gaza.La otra gran ganadora de la 76 edición de la Berlinale fue la dura y humana ´Queen at Sea´, de Lance Hammer, que trata sobre cómo se enfrenta una familia a la demencia de la madre y que se llevó dos premios: el Premio del Jurado y el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto para los británicos Tom Courtenay y Anna Calder-Marshall, que emocionaron a todos con sus trabajos.
Otro británico, el cineasta Grant Gee, recibió el Oso de Plata a la mejor dirección por la estética ´Everybody Digs Bill Evans´, sobre el legendario pianista de jazz, y la actriz alemana Sandra Hüller fue premiada como mejor intérprete principal por su espectacular trabajo en el drama histórico ´Rose´, película en la que simula ser un hombre.
