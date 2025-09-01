Yeri Mua denuncia amenazas de fanáticos en Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hace unos días, la cantante mexicana Yeri Mua denunció ser víctima de presuntas amenazas que atentan contra su vida por parte de la comunidad de fanáticos del streamer "Lonche", a través de distintas publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con la intérprete veracruzana, los seguidores del streamer, quienes se hacen llamar los F.E.S, le advirtieron que si realizaba su presentación en Tijuana el próximo 14 de septiembre podría enfrentar duras consecuencias en contra de su bienestar y de las personas cercanas a ella.

En respuesta, la también influencer publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en donde hacia responsable al creador de contenido Víctor Ordoñez, mejor conocido como "Lonche de Huevito" de cualquier cosa que le pudiera ocurrir a ella o a su familia.

Todo comenzó con la presunta aparición de una manta en la ciudad de Tijuana, lugar dónde la cantante tiene una presentación programada para el próximo 14 de septiembre, con motivo de la Feria Nacional de Tijuana 2025 en el Parque Morelos, junto al cantante de reggaetón "mexa", El Malilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mensaje plasmado sobre la lona en tinta roja lanzaba una advertencia directa hacia la cantante. Ante ello, la influencer compartió su preocupación en redes, mediante un video en sus historias de Instagram el pasado domingo 31 de agosto. "Estoy impactada", explicó. "Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos... por cualquier cosa que me llegue a pasar a mi o a cualquier persona alrededor de mí".

Así mismo, la creadora de contenido agregó que esta situación ya había escalado a un nivel mayor de violencia y aseguró que tomaría medidas legales y contactaría a sus abogados para tratar la situación. "No sé qué tipo de nexos con el narcotráfico tenga Lonche, pero miedo no tengo", explicó.

Por otro lado, en un segundo video también etiquetó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidiendo su intervención para investigar al streamer sinaloense. "La fanaticada de este muchacho está actuando como si fuera un cártel", expresó. Además, reveló que no cancelaría sus presentaciones en Tijuana: "Yo me voy a seguir presentando".

En una publicación en 'X' añadió: "Vengo a evidenciar como la 'narcocultura' vino a invadir a los influencers, la comunidad de @LoncheDeHuevito amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando metida en cosas malas, pero aparentemente ¿se creen sicarios o lo son?, igual procederé legalmente".

Finalmente, estas amenazas también han aparecido en otros formatos y plataformas digitales, pues en Instagram y Tiktok han surgido una serie de videos de sujetos encapuchados amedrentando a la creadora de contenido, portando armas de fuego y lanzando insultos hacia la mexicana.

Días antes del conflicto, ambos creadores de contenido habían convivido en un evento organizado por "Lonche" en un yate junto a otros influencers, entre los que destacan "Wilito", "Jaylin" y "Samulx" en la ciudad de Miami en Estados Unidos; dicho evento fue transmitido vía stream en la plataforma de "Kick".

Posteriormente la cantante veracruzana acusó a "Lonche" de "meterse con ella", por lo que en respuesta la influencer contactó a la pareja de Víctor "Lonche" y expuso la infidelidad que supuestamente el streamer mantenía en secreto. Dicho encuentro prohibido habría tenido lugar en el evento mexicano de box entre celebridades "Supernova Strikers: Orígenes".

Por su parte, Víctor Ordoñez "Lonche" niega todas las acusaciones de la influencer y rechazó haber incitado cualquier acto violento en su comunidad de seguidores, quienes afirmaron tener "luz verde" para actuar en contra de la mexicana. Además, explicó que Yeri solo se está contradiciendo con sus declaraciones.