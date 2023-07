Yolanda Andrade preocupa a fans: aparece recibiendo tratamiento

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Yolanda Andrade ha tenido una mala racha de salud desde abril, cuando fue hospitalizada de emergencia porque vomitó sangre, la conductora de 51 años se encuentra desde entonces en recuperación, y aunque ya ha mejorado y hasta se presentó a trabajar al programa "Montse & Joe", donde conduce junto a Montserrat Oliver, un video que circula en redes, en el que recibe tratamiento, ha alertado a sus seguidores.

Andrade se ausentó varios días de, programa que conduce en Unicable, cuando regresó visiblemente afectada y sensible, compartió que se sentía agradecida por seguir con vida, y confesó que en ese momento su cuerpo le estaba pidiendo a gritos parar y descansar, por lo que no sabía cuándo podría regresar a trabajar.

Yolanda explicó en aquel momento que el diagnóstico aún no se lo daban, que los médicos seguían indagando qué es lo que le estaba pasando a su cuerpo además del anuerisma que tiene en la cabeza y que está afectando a uno de sus ojos, el cual tiene que cubrir con un parche porque le molesta la luz.

En redes sociales circula un video que compartió Marilé, hermana de Yolanda, en el que se observa a la conductora, visiblemente delgada, recibiendo un tratamiento en el abdomen, se lo coloca su hermana, quien la ha acompañado en este difícil proceso, fue ella quien la llevó al hospital y quien dio las primeras entrevistas con los medios cuando Andrade aún se encontraba delicada.

"Gracias a todos, familia, por su amor. Que se manifieste en cada uno la salud que ya somos", se lee en el mensaje que acompaña al video en blanco y negro y que se está viralizando en redes, donde usuarios y seguidores de Yolanda se muestran preocupados por su salud; a través de mensajes, no sólo le mandan cadenas de oraciones, sino que le piden no regresar a trabajar para que descanse y se recupere por completo.

Hace dos semanas, cuando regresó al programa "Montse & Joe" agradeció el cariño y las oraciones que ha recibido del público, y aunque no detalló de quién hablaba, mandó un mensaje que para muchos estaba dirigido para Verónica Castro, quien supuestamente reaccionó a la noticia de la salud delicada de Yolanda, diciendo que se trataba de "karma".

"Todavía no tengo un diagnóstico seguro; la Virgen me cuida, nomás para que te quede claro", comentó Andrade en medio de los ánimos de la gente y de su inseparable amiga Montserrat Oliver.