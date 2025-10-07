Yolanda Andrade responde a Verónica Castro: "Ahora coleccionas mentiras"

Yolanda Andrade no suelta a Verónica Castro: la conductora, en medio de su recuperación, después de que la diagnosticaran con dos padecimientos sin cura, reaccionó a lo que Verónica dijo sobre ella en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue captada en silla de ruedas.

"La Vero", como la llaman de cariño sus fans, se molestó cuando fue cuestionada por la prensa sobre Yolanda Andrade, a quien calificó como "necia" y como alguien que insiste en "cosas feas".

"Gente como ella que siempre está necia en lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas", dijo.

Castro, de 72 años, rechaza hablar de Yolanda después de que la conductora de 53 años afirmara que entre ellas existió una relación amorosa y que incluso, hasta se casaron y que tiene fotos que así lo comprueban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué respondió Yolanda Andrade sobre Verónica Castro?

A través de redes sociales, Yolanda Andrade tachó a Verónica Castro como "coleccionista de mentiras", luego de que la actriz la calificara a ella como "necia"; la conductora no dejó pasar lo que dijo la actriz; Andrade está alejada del ojo público desde hace varios meses, pues se recupera de dos padecimientos sin cura que le han deteriorado la movilidad y el habla.

"Siempre dices que no te gustan las mentiras, ahora las coleccionas", escribió Yolanda en una publicación que habla sobre Castro y lo que dijo sobre ella.

Yolanda Andrade también compartió una foto en la que aparece con Verónica, ambas lucen sonrientes, y sobre la imagen cuestionó a la protagonista de "Rosa salvaje" si Jorge Carbajal, un conductor y paparazzi mexicano la había demandado, y colocó el hastag con la palabra grommer.

Un groomer es una persona que se dedica al "grooming", un delito que consiste en ganarse la confianza de un menor de edad para establecer una conexión emocional y, posteriormente, abusar de él o explotarlo sexualmente.

Los supuestos señalamientos de grooming contra Verónica Castro surgieron en octubre de 2022 precisamente por Jorge Carbajal; la acusación se basó en supuestas conversaciones, fotos y videos que la actriz habría mantenido con un grupo de fans menores de edad a través de videollamadas.

Sobre ello, Castro se defendió y aseguró que la información era completamente falsa y un "chisme" orquestado en su contra.