Concierto de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Zayn Malik, exmiembro de One Direction, está recibiendo una respuesta entusiasta por parte de sus fanáticos ante su próxima llegada a la Ciudad de México con su tour Stairway to the Sky. Este martes se ha confirmado una nueva fecha para que más seguidores tengan la oportunidad de verlo en vivo.

Según el anuncio oficial de Ocesa, publicado en sus redes sociales, la nueva fecha de su presentación en el Palacio de los Deportes será el 28 de marzo de 2025, un día después del primer concierto.

La preventa Citibanamex para el 28 de marzo comenzará el 31 de enero, mientras que la venta general se abrirá el 1 de febrero a través de Ticketmaster y en las taquillas oficiales del evento.

Se espera que Zayn interprete éxitos como "Pillowtalk" y "Stardust".

A través de la preventa VIP KEY, a la que tuvieron acceso exclusivo los fanáticos seleccionados, se dieron a conocer los precios oficiales para los shows del cantante en el Palacio de los Deportes. A continuación, te compartimos la lista con los cargos incluidos, ordenados de menor a mayor:

Nivel E: Mil 244.40 pesos

Nivel D: Mil 854.50 pesos

Nivel C: 2 mil 464.50 pesos

Pista (de pie): 2 mil 708.50 pesos

Nivel B: 3 mil 684.40 pesos

Malik inició su carrera en solitario en 2015, mientras que Harry Styles, Niall Horan, el fallecido Liam Payne y Louis Tomlinson continuaron juntos hasta 2016. Su salida de la agrupación causó gran revuelo entre los fanáticos; sin embargo, el cantante explicó que se trataba de una búsqueda de su propia identidad como músico. Poco tiempo después, lanzó su sencillo debut "Pillowtalk", seguido de su primer álbum Mind of Mine, Icarus Falls (2018) y su tercer trabajo, Nobody Is Listening. En mayo de 2024, Malik presentó su cuarto álbum, Room Under the Stairs.