Zendaya y Sydney Sweeney rinden homenaje a Angus Cloud

Zendaya publicó un tierno homenaje a Angus Cloud, su coprotagonista de "Euphoria" fallecido esta semana a los 25 años.



"Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y amables y su brillante sonrisa, o de escuchar su risa contagiosa (estoy sonriendo ahora sólo de pensar en ella)", dijo la actriz en una publicación de Instagram el martes.

Cloud murió el lunes en la casa de su familia en Oakland, California, dijo su publicista. Falleció pocos días después de que enterraran a su padre. No se informó la causa de su muerte.

Zendaya dijo que Cloud, quien interpretó al vendedor de drogas Fezco "Fez" O'Neill en la serie de HBO, era alguien que encarnaba la frase "ilumina cualquier habitación a la que llega".

"Me gustaría recordarlo de esa manera. Por toda la luz, el amor y la alegría sin límites que siempre logró darnos. Apreciaré cada momento", decía la publicación de Zendaya.

La coprotagonista de "Euphoria", Sydney Sweeney, también publicó un conmovedor homenaje a Cloud en Instagram, junto con una fotografía de ambos abrazándose.

"Angus, eras un alma abierta, con el corazón más amable, y llenabas de risas todas las habitaciones. Esta es la cosa más difícil que he tenido que publicar, y estoy luchando por encontrar todas las palabras", dijo su publicación, y agregó que se siente "bendecida de haberte conocido en esta vida".

"Esta tristeza es real y desearía haber tenido un abrazo más", decía la publicación.

Cloud no había actuado antes de "Euphoria". Fue seleccionado para el elenco después de ser descubierto mientras caminaba por la calle en Nueva York. Además de la exitosa serie, que aún no ha comenzado a filmar su tercera temporada, Cloud tuvo un papel secundario en su primera película, "The Line", un drama universitario protagonizado por Alex Wolff y John Malkovich que se estrenó en el Festival de Tribeca de este año. Cloud había sido elegido recientemente para coprotagonizar "Scream 6".

Para algunos, Cloud parecía tan natural como Fez que sospechaban que era idéntico a su personaje, una noción que el actor rechazó.

"Me molesta cuando la gente dice: '¡Debe ser tan fácil! Tienes que entrar y ser tú mismo'. Yo digo: '¿Por qué no vas y lo haces?'. No es tan simple", dijo Cloud a Variety. "Aporté mucho al personaje. Puedes creer lo que quieras. No tiene nada que ver conmigo".