ZOE SALDAÑA, LA ACTRIZ MÁS TAQUILLERA
ZOE SALDAÑA ENCABEZA LA LISTA DE LOS ACTORES MÁS TAQUILLEROS DE TODOS LOS TIEMPOS GRACIAS AL ÉXITO DE ´AVATAR: FIRE AND ASH´, SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE CONTEO REALIZADO POR EL SITIO WEB ESTADOUNIDENSE ESPECIALIZADO EN LA TAQUILLA CINEMATOGRÁFICA THE NUMBERS. SUS PELÍCULAS HAN ACUMULADO UN TOTAL DE 15.470 MILLONES DE DÓLARES, TOMANDO EN CUENTA EL ÉXITO DE LA ÚLTIMA PELÍCULA DE LA FRANQUICIA CREADA POR EL DIRECTOR CANADIENSE JAMES CAMERON, SEGÚN REVELÓ LA PUBLICACIÓN ESTE MARTES. LA ACTRIZ HA SIDO PROTAGONISTA DE LAS TRES PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA: ´AVATAR´ (2009), QUE OCUPA EL PUESTO NÚMERO 1; ´AVENGERS ENDGAME´ (2019) EN EL PUESTO NÚMERO 2 Y ´AVATAR: THE WAY OF WATER´.
no te pierdas estas noticias
My Chemical Romance pospone inicio de gira por Latinoamérica
El Universal
El concierto programado de My Chemical Romance en Colombia se reprograma para una nueva fecha. Detalles aquí.
Euforia de las ARMY por conciertos de BTS en México 2026
El Universal
La banda surcoreana BTS anuncia conciertos en México para 2026, desatando la alegría de sus seguidores
Netflix considera adquirir Warner Bros en oferta en efectivo
EFE
La compañía de streaming evalúa una oferta en efectivo para adquirir los derechos de Warner Bros, intensificando la competencia en la industria del entretenimiento.