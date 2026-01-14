ZOE SALDAÑA, LA ACTRIZ MÁS TAQUILLERA

logo pulso
Enero 14, 2026 03:00 a.m.
ZOE SALDAÑA ENCABEZA LA LISTA DE LOS ACTORES MÁS TAQUILLEROS DE TODOS LOS TIEMPOS GRACIAS AL ÉXITO DE ´AVATAR: FIRE AND ASH´, SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE CONTEO REALIZADO POR EL SITIO WEB ESTADOUNIDENSE ESPECIALIZADO EN LA TAQUILLA CINEMATOGRÁFICA THE NUMBERS. SUS PELÍCULAS HAN ACUMULADO UN TOTAL DE 15.470 MILLONES DE DÓLARES, TOMANDO EN CUENTA EL ÉXITO DE LA ÚLTIMA PELÍCULA DE LA FRANQUICIA CREADA POR EL DIRECTOR CANADIENSE JAMES CAMERON, SEGÚN REVELÓ LA PUBLICACIÓN ESTE MARTES. LA ACTRIZ HA SIDO PROTAGONISTA DE LAS TRES PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA: ´AVATAR´ (2009), QUE OCUPA EL PUESTO NÚMERO 1; ´AVENGERS ENDGAME´ (2019) EN EL PUESTO NÚMERO 2 Y ´AVATAR: THE WAY OF WATER´.

