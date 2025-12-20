logo pulso
Solsticio de invierno 2025: la hora exacta del cambio de estación

Marca oficialmente el inicio de la estación invernal en México

Por El Universal

Diciembre 20, 2025 10:44 a.m.
A
A lo largo del año, se puede presenciar el paso de las estaciones gracias a las modificaciones en las condiciones climáticas dependiendo la época del año y al conocimiento que se tiene de los movimientos de la tierra.

El solsticio de invierno marca oficialmente el inicio de la estación invernal en México. También conocido como "el día más corto y la noche más larga del año", el solsticio de invierno es un fenómeno astronómico que señala el término y comienzo de una nueva estación climática.

Dicho evento ocurre cuando la Tierra cambia su posición, girando en su órbita alrededor del sol y deteniéndose en un punto determinado de ella, lejos de la gran estrella. En el cambio de estación también influye la inclinación del planeta, lo que permite que el hemisferio sur reciba más radiación solar.

¿A qué hora es el solsticio de invierno?

Este 2025, el solsticio de invierno entrará oficialmente el próximo 21 de diciembre a las 9:03 horas del día (Tiempo del Centro de México), marcando el final del otoño y dándole la bienvenida al invierno en el hemisferio norte y al verano para el hemisferio sur.

Según el sitio especializado Star Walk, la palabra "solsticio" proviene de las palabras latinas "sol", que significa "Sol" y "stit", que significa "permanecer inmóvil", debido a que alrededor de los solsticios, el camino del sol a través del cielo parece detenerse.

Este año, el invierno tendrá una duración aproximada de 88 días con 23 horas, concluyendo así el próximo 20 de marzo de 2026, con el inicio de la primavera y el equinoccio de marzo.

