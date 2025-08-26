Alerta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por Typosquatting

logo pulso
Ciencia y Tecnología

La SSC advierte sobre el Typosquatting y brinda recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes cibernéticos.

Por El Universal

Agosto 26, 2025 09:44 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- Por medio de X, la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alertó sobre una modalidad de estafa llamada Typosquatting, invitando a los usuarios a tomar las siguientes medidas de seguridad para no caer en este fraude cibernético.

"Los ciberdelincuentes aprovechan errores comunes tipográficos al escribir direcciones web como letras duplicadas, omisiones o sustituciones, para cometer fraudes, robar información e implantar software malicioso", escribió la SSC.

¿Qué es el Typosquatting?

De acuerdo con el sitio especializado en ciberseguridad, Kaspersky, el typosquatting es un malware que se aprovecha de los usuarios que escriben mal la dirección del sitio web que desean visitar (omitiendo una letra o duplicando un dígito), pues los direcciona a páginas fraudulentas con una liga muy similar.

Una vez en el sitio de la estafa, el usuario corre peligro de cargar información confidencial sin percatarse de que es una página falsa.

¿Cómo protegerse de este fraude cibernético?

Verifica cuidadosamente que la dirección web esté bien escrita antes de introducir información personal o bancaria.

Guarda los sitios frecuentes en tus marcadores del navegador o en favoritos.

Evita hacer clic en enlaces sospechosos recibidos por correo, mensajes de texto o redes sociales.

Activa el antivirus e implementa la autenticación en dos pasos (2FA) para proteger tus cuentas.

¿Qué hacer si soy víctima de fraude Typosquatting?

En caso de detectar un sitio fraudulento o haber sido víctima de esta modalidad de estafa, se puede reportar a la Unidad de Policía Cibernética al 55 5242 5100, ext. 5086, o por correo electrónico a: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx También se puede seguir a la SSC en redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

