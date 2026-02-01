Alineación de Seis Planetas: Espectáculo Astronómico en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El mes de febrero ha arrancado y con él, llegará uno de los eventos astronómicos más esperados del año: la alineación de seis planetas. La mejor parte es que este espectáculo será visible desde México.

Este fenómeno natural, también conocido como "desfile de planetas" o "desfile planetario", se llevará a cabo durante la última semana del mes, alcanzando su pico de cercanía y visibilidad durante el 28 de febrero, de acuerdo con información de Star Walk, portal especializado en astronomía.

Los astros de nuestro sistema solar que formarán parte de esta alineación planetaria serán: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, únicamente los primeros cuatro serán visibles a simple vista. Para poder observar a Urano y Neptuno será necesario hacer uso de binoculares o de un telescopio pequeño.

Consejos prácticos para ver la alineación de 6 planetas el 28 de febrero

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La alineación planetaria del 28 de febrero podrá empezar a verse en la tarde, aproximadamente una hora después de la puesta de sol.

Según Star Walk, para poder disfrutar al máximo del fenómeno, se recomienda buscar un lugar con cielo oscuro, sin mucha contaminación lumínica y con un horizonte despejado, es decir, sin muchos edificios o árboles altos.

Es importante que procures diferenciar entre estrellas y planetas, para que no te confundas al momento de mirar hacia el cenit en busca del desfile planetario.

Los planetas, a diferencia de las estrellas, emiten una luz constante y a penas titilan -resplandecer con ligero temblor-. Venus y Júpiter suelen ser los puntos más brillantes en el cielo, por lo que te pueden ayudar como referencia para identificar si estás realmente viendo la alineación.

Otros consejos prácticos son:

- Utiliza binoculares o telescopios para poder apreciar mejor los astros.

- Haz uso de apps de astronomía que te ayudan a identificar el fenómeno al apuntar y mover la cámara por el cielo.

- Evita tener contacto con luces brillantes -como dispositivos electrónicos- alrededor de 20 minutos antes de buscar la alineación en el cielo, para adaptar tu vista a la oscuridad.

- Si vas a acampar o asistir a un lugar remoto para apreciar el fenómeno, asegúrate de contar con objetos esenciales como lámparas portátiles, farolillos rojos, comida y bebidas, y ropa adecuada para la ocasión.

- Consulta el pronóstico del clima en tu ciudad o de donde vayas a querer apreciar el fenómeno.