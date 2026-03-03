Apple renueva MacBook Pro y MacBook Air con chips M5 para profesionales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- En un movimiento que marcará el rumbo de las laptops premium este año,

este martes su nueva generación de procesadores y portátiles diseñados para profesionales, creativos y usuarios avanzados: los

, integrados en la renovada, junto con una actualización estratégica de lacon elnativa para trabajo extremoLos nuevosrepresentan el salto más ambicioso de la firma de Cupertino hasta la fecha, marcando un antes y un después en rendimiento y capacidades de inteligencia artificial en una laptop.Ambos chips integran una arquitectura de, incluyendo seis "super cores" diseñados para rendimiento individual extremo y hastaen la versión Max.Están construidos con unaque combina dos matrices de procesador para lograrLay desupera hastade generaciones previas y hasta 8× respecto a los chips M1 en tareas específicas, consolidando el enfoque deenlocal y eficiente de modelos de inteligencia artificial.Este diseño no solo acelera procesos altamente demandantes como, compilación de código yde, sino que además eleva lahasta un 30 % en comparación con la generación anterior.: la herramienta para profesionalesLa reinventadaahora equipa losen versiones de 14 pulgadas y 16 pulgadas, con mejoras clave que reflejan la ambición depor dominar el segmento pro:de 1 TB en modelosy 2 TB en, eliminando la necesidad de dependencias externas en proyectos pesados.-Soporte para, Bluetooth 6 y Thunderbolt 5 conextendida para periféricos y displays de alta resolución., batería con hasta 24 h de autonomía y cámara de 12 MP con Center Stage, consolidando a esta serie como la opción más versátil para creadores y desarrolladores.ha enfatizado que estos portátiles no sólo son, sino que están diseñados para ejecutarcomplejas en el dispositivo, reduciendo la dependencia de servicios en la nube yy eficiencia energética del usuario.con M5: potencia accesible para todosJunto con la línea Pro,lanzó la nuevaequipada con, que trae elElno solo ofrece más velocidad que su predecesor, sino que también incorpora mejoras deque benefician tareas cotidianas y creativas.duplicó la capacidad dey fortaleció lapara garantizar que la Air siga siendo la mejor opción para estudiantes, profesionales móviles y¿Cuándo llegará a México?Lasde lay lacon los nuevos M5 estarán disponibles a partir del, con envíos a partir del 11 de marzo, marcando un ciclo clave en el calendario tecnológico de 2026.