Eclipse Lunar 2026: así se vio la Luna de sangre en México

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este miércoles 3 de marzo, el cielo regaló uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un, fenómeno que transformó el habitual brillo plateado del satélite en un tono rojizo intenso conocido como "

".Durante varios minutos, la superficie lunar adoptó unque pudo observarse desdedel país, cautivando tanto a especialistas como a aficionados de la astronomía.-----¿A qué hora ocurrió el eclipse en México?El evento comenzó con laa las 2:44 de la madrugada, tiempo del centro de México. Posteriormente, el eclipse parcial inició a las, momento en el que la sombra de la Tierra empezó a cubrir visiblemente el disco lunar hasta alcanzar la fase total. Sin embargo, lafue entre las 5:33 a.m. y las 6:00 a.m.-----Así se vio laen MéxicoEl fenómeno fue, lo que permitió quebuscaran los mejores puntos para capturar la imagen perfecta. Azoteas, miradores, yse convirtieron en escenarios ideales para registrar el momento.A continuación te dejamos algunas de las postales que dejó eleste 3 de marzo:-----¿Por qué la Luna se vuelve roja?De acuerdo con información de, un eclipse lunar ocurre cuando laentre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite natural.Sin embargo, aunque la luz directa queda obstruida, algunos rayos solares logran filtrarse a través de la. En ese proceso, la atmósfera dispersa las longitudes de onda más cortas (como el azul) y permite el paso de tonos rojizos, que finalmente se proyectan sobre la superficie lunar. Ese efecto óptico es el responsable del característicoque distingue a la llamada