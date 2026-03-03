logo pulso
Eclipse Lunar 2026: así se vio la Luna de sangre en México

La Luna adoptó un tono rojizo intenso durante el eclipse lunar, fenómeno observado desde diversas ciudades mexicanas.

Por El Universal

Marzo 03, 2026 12:24 p.m.
A
Eclipse Lunar 2026: así se vio la Luna de sangre en México

CIUDAD DE MÉXICO

La madrugada de este miércoles 3 de marzo, el cielo regaló uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un
eclipse total de Luna , fenómeno que transformó el habitual brillo plateado del satélite en un tono rojizo intenso conocido como "

Luna de Sangre".
Durante varios minutos, la superficie lunar adoptó un color carmesí que pudo observarse desde distintos puntos del país, cautivando tanto a especialistas como a aficionados de la astronomía.
-----¿A qué hora ocurrió el eclipse en México?
El evento comenzó con la fase penumbral a las 2:44 de la madrugada, tiempo del centro de México. Posteriormente, el eclipse parcial inició a las 3:50 am, momento en el que la sombra de la Tierra empezó a cubrir visiblemente el disco lunar hasta alcanzar la fase total. Sin embargo, la mejor visualización fue entre las 5:33 a.m. y las 6:00 a.m.
-----Así se vio la Luna de Sangre en México
El fenómeno fue visible en todo el país, lo que permitió que fotógrafos y entusiastas buscaran los mejores puntos para capturar la imagen perfecta. Azoteas, miradores, y espacios abiertos se convirtieron en escenarios ideales para registrar el momento.
A continuación te dejamos algunas de las postales que dejó el eclipse total de Luna este 3 de marzo:
-----¿Por qué la Luna se vuelve roja?
De acuerdo con información de National Geographic, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite natural.
Sin embargo, aunque la luz directa queda obstruida, algunos rayos solares logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre. En ese proceso, la atmósfera dispersa las longitudes de onda más cortas (como el azul) y permite el paso de tonos rojizos, que finalmente se proyectan sobre la superficie lunar. Ese efecto óptico es el responsable del característico color rojo intenso que distingue a la llamada Luna de Sangre.

SLP

El Universal

