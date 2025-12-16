logo pulso
Ciencia y Tecnología

Autoridades de BCS alertan sobre influenza A H3N2 subclado K

Ante el descenso de temperaturas, se refuerzan las medidas de prevención contra la influenza en BCS.

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 07:53 p.m.
LA PAZ, BCS., diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- Baja California Sur no registra hasta el momento casos de influenza A H3N2 subclado K; no obstante, autoridades de salud alertaron que el periodo invernal es el de mayo riesgo de contagios y llamaron a la población a extremar precauciones y reforzar las medidas de prevención, como la vacunación y el uso de cubrebocas.

La secretaria de Salud de la entidad, Ana Luisa Guluarte Castro, informó que la entidad registra una baja incidencia de influenza estacional, con un acumulado de 257 casos confirmados en lo que va del año; no obstante, ante el descenso de temperaturas, el número de contagios podría incrementarse en las próximas semanas.

"Este periodo del año representa un riesgo mayor de contagios por lo que resulta prioritario elevar la cobertura de vacunación, especialmente los grupos más vulnerables, adultos mayores y menores de edad", afirmó la funcionaria.

Reiteró que es fundamental esta medida para evitar las formas graves de infecciones respiratorias en esta temporada invernal, y convocó a retomar el uso de cubrebocas desde el primer síntoma respiratorio, así como el lavado frecuente de manos, el cubrirse la boca y nariz con el antebrazo al toser o estornudar y evitar cambios bruscos de temperatura.

Recordó a la población que, tras la aplicación de la vacuna deben transcurrir dos semanas para que el organismo desarrolle la protección necesaria contra el virus, por lo que insistió en el llamado a la población a no postergar esta medida preventiva.

Guluarte Castro declaró que aunque durante los meses de octubre y noviembre los casos de influenza estacional no se elevaron de forma significativa, anticipó que durante las próximas semanas esperan un incremento, por ello la estrategia de vacunación es importante, así como uso de cubrebocas.

"Hay que acudir a consulta médica ante la presencia de síntomas respiratorios y priorizar el resguardo domiciliario. En caso de salir, hay que hacer uso correcto de cubrebocas, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas", puntualizó.

