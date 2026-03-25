Caso histórico en California: Meta y YouTube responsables por adicción infantil

LOS ÁNGELES (AP) — Un jurado declaró responsables a Meta y a YouTube en una demanda sin precedentes que buscaba responsabilizar a las plataformas de redes sociales por los daños a niños que usan sus servicios, y concedió a la demandante 3 millones de dólares en indemnización.

Tras más de 40 horas de deliberación a lo largo de nueve días, el jurado en California decidió que Meta y YouTube actuaron con negligencia en el diseño o funcionamiento de sus plataformas. Determinó además que la negligencia de cada empresa fue un factor sustancial en el daño a la demandante, una mujer de 20 años que afirma que su uso de redes sociales cuando era niña la volvió adicta a la tecnología y agravó sus problemas de salud mental.

El veredicto aumentará ya que el jurado concluyó que las empresas actuaron con malicia, o con una conducta sumamente reprochable, lo que significa que pronto escucharán nuevas pruebas y volverán a la sala de deliberaciones para decidir sobre daños punitivos.

Meta y YouTube, propiedad de Google, eran los dos demandados que quedaban en el caso después de que TikTok y Snap llegaran a acuerdos antes de que comenzara el juicio.

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"Respetuosamente discrepamos del veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales", declaró Meta en un comunicado.

Durante casi un mes, el jurado escuchó alegatos de abogados, testimonios y pruebas, y oyeron a la propia demandante, identificada como KGM en los documentos, o Kaley, como la han llamado sus abogados durante el juicio, así como a los líderes de Meta Mark Zuckerberg y Adam Mosseri. El director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, no fue llamado a testificar.

Kaley afirma que comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, y le dijo al jurado que, cuando era niña, estaba en redes sociales "todo el día".

Los abogados que representaron a Kaley, encabezados por Mark Lanier, tenían la tarea de demostrar que la negligencia de las empresas fue un factor sustancial en el daño sufrido por Kaley. Señalaron características específicas de diseño que, según dijeron, estaban pensadas para "enganchar" a los jóvenes, como la naturaleza "infinita" de los feeds que permite un suministro interminable de contenido, las funciones de reproducción automática e incluso las notificaciones.

Los jurados recibieron instrucciones de no tomar en cuenta el contenido de las publicaciones y los videos que Kaley vio en las plataformas. Esto se debe a que las empresas tecnológicas están protegidas de la responsabilidad legal por el contenido publicado en sus sitios gracias a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

Meta sostuvo que Kaley había tenido dificultades de salud mental al margen de su uso de redes sociales, y señaló su turbulenta vida en el hogar. Afirmó además, en un comunicado posterior a los alegatos finales que "ni uno solo de sus terapeutas identificó a las redes sociales como la causa" de sus problemas de salud mental. Pero los demandantes no tenían que probar que las redes sociales causaron las dificultades de Kaley, sino únicamente que fueron un "factor sustancial".

YouTube se centró menos en los expedientes médicos de Kaley y su historial de salud mental, y más en su uso de YouTube y en la naturaleza de la plataforma. Argumentaron que YouTube no es una red social sino una plataforma de video similar a la televisión, y señalaron la disminución del uso de YouTube a medida que Kaley crecía. Según sus datos, desde su creación, ella pasó en promedio alrededor de un minuto al día viendo YouTube Shorts. YouTube Shorts, que se lanzó en 2020, es la sección de la plataforma de videos cortos y verticales con la función de "presentación infinita" que según los demandantes era adictiva.

Los abogados que representaron a ambas plataformas también señalaron de forma reiterada las funciones de seguridad y las barreras de protección que cada una tiene para que las personas supervisen y personalicen su uso.

El caso es considerado ejemplar, es decir, su resultado podría influir en cómo se desarrollen miles de demandas similares presentadas contra empresas de redes sociales.

Laura Marquez-Garrett, abogada del Social Media Victims Law Center y representante legal registrada de Kaley, indicó durante las deliberaciones que este juicio era "un vehículo, no un resultado".

"Este caso es histórico pase lo que pase porque fue el primero", afirmó Marquez-Garrett subrayando la importancia de incorporar al registro público documentos internos de Meta y Google.

Las empresas de redes sociales "no están retirando de los estantes el talco cancerígeno", , dijo Marquez-Garrett en aparente referencia a otro caso en el que Lanier y su firma trabajaron, logrando un veredicto de varios miles de millones de dólares. "Y no lo van a hacer porque están ganando demasiado dinero matando niños".

Aun así, el Social Media Victims Law Center y los padres que culpan a las redes sociales por los problemas de sus hijos seguirán luchando, apuntó Marquez-Garrett, quien llevaba varias pulseras de goma en honor a las víctimas que no se ha quitado desde que comenzó el juicio.

El juicio fue uno de varios a los que se enfrentarán las empresas de redes sociales este año y en adelante. Son la culminación de años de escrutinio sobre las plataformas en relación con la seguridad infantil y sobre si las empresas las vuelven adictivas y ofrecen contenido que conduce a la depresión, los trastornos alimentarios o el suicidio.

Algunos expertos consideran que la controversia recuerda a los casos contra las grandes corporaciones tabacaleras y de opioides, y los demandantes esperan lograr resultados similares.