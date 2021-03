¿Celular con app que te espía? México, en Top 5 global de stalkware

México se encuentra en el Top 5 global de usuarios móviles espiados con mil 570 afectados de los 67 mil 500 dispositivos intervenidos por un stalkware a nivel internacional, de acuerdo con el estudio "El estado de Stalkware 2020".

Un stalkware es un programa espía comercial y generalmente son aplicaciones instaladas en los teléfonos, donde funcionan en segundo plano y se utilizan para monitorear y rastrear la actividad del dispositivo, explica Kaspersky.

Estos programas se utilizan para espiar a parejas o exparejas, y también pueden usarse contra personas específicas con otros fines maliciosos.

Los países más afectados el año pasado fueron Rusia con 12 mil 389, Brasil con 6 mil 523, Estados Unidos con 4 mil 745, India con 4 mil 627 y México.

¿Cómo saber si tu celular tiene un stalkware?

Para verificar si tu teléfono móvil tiene un stalkware comprueba los permisos en las aplicaciones instaladas: las aplicaciones de stalkerware pueden estar disfrazadas con un nombre de aplicación falso con acceso sospechoso a mensajes, registros de llamadas, ubicación y otra actividad personal.

"Por ejemplo, una aplicación llamada "Wi-Fi" que tiene acceso a su geolocalización es un candidato sospechoso", señala Kaspersky.

Se recomienda eliminar las aplicaciones que ya no se utilizan, comprobar la configuración de "fuentes desconocidas" en los dispositivos Android.

"Si las 'fuentes desconocidas' están habilitadas en su dispositivo, podría ser una señal de que se instaló software no deseado de una fuente de terceros".

Para descargar stalkerware, el espía debe visitar algunas páginas web que el usuario afectado no conoce, por lo que debe revisarse el historial de navegación, sin embargo, podría no haber ningún historial si el espía lo borró.