Claudia Sheinbaum anuncia la construcción de la supercomputadora 'Coatlicue'

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de la supercomputadora "Coatlicue", la cual será la más poderosa de América Latina y que tendrá una inversión es de 6 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, a Mandataria federal señaló que esta computadora, la cual iniciará su construcción el próximo año, no solo ayudará al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, sino al desarrollo del país.

Indicó que con esta supercomputadora, México entrará de lleno al uso de la Inteligencia artificial y procesamiento de datos.

"La verdad estamos muy entusiasmados, la supercomputadora 'Coatlicue' que va a iniciar su construcción el próximo año, estamos definiendo la ubicación, va a permitir que México entre de lleno al uso de la Inteligencia artificial y procesamiento de datos que hoy no tenemos capacidad de hacerlo, porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo.

"Nos va a ayudar muchísimo no solo el desarrollo de la ciencia, las tecnologías, sino, en esencia, el desarrollo del país", afirmó.

"Coatlicue" resolverá problemas públicos con alta capacidad de cómputo: José Merino

En Palacio Nacional, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que en dos años se tendrá esta supercomputadora pública y que tendrá una inversión de 6 mil millones de pesos.

Explicó que con esta supercomputadora se podrán resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo; realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos; obtener capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores y dar servicio de cálculo masivo a la iniciativa privada para generar un modelo autos sustentable, financieramente.

Detalló que tendrá un procesamiento de 14 mil 480 GPUs, con una capacidad para 314 mil billones de operaciones por segundo.

"La supercomputadora más poderosa de la región será pública, es importante, y un modelo de gestión que además implica la colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas", destacó.