Claudia Sheinbaum Pardo aumenta presupuesto para Secretaría de Ciencia

Rosaura Ruiz lidera diversos proyectos de ciencia, tecnología e innovación en SECIHTI, los cuales recibirán un impulso significativo gracias al aumento de presupuesto anunciado por Claudia Sheinbaum Pardo

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 03:00 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento de 7 mil millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

En su conferencia mañanera de este martes 23 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se está revisando el Presupuesto de Egresos.

"La Secretaría de Ciencia va a tener un incremento de 7 mil millones de pesos en su presupuesto para apoyo al desarrollo científico y tecnológico, y de humanidades y de becas para posgrado porque quedó muy limitado.

"Por la elaboración del presupuesto quedó limitado, entonces va a tener un aumento importante", explicó la titular del Ejecutivo federal.

Destacó que la SECIHTI, a cargo de Rosaura Ruiz, desarrolla actualmente diversos proyectos de ciencia, tecnología e innovación: "Participan muchísimas instituciones, principalmente públicas de investigación, desde temas médicos y desarrollo de dispositivos médicos hasta el Olinia y los vehículos no tripulados, los drones especiales".

