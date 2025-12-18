Reconocen a Claudia Sheinbaum Pardo con el Premio Emisor del Año

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el Premio Emisor del Año que concedió International Financing Rewiew al gobierno y a la Secretaría de Hacienda por las medidas que asumió para resolver los problemas de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"La Gaceta Financiera Internacional le concedió a México el Premio Emisor del Año, al considerar que durante muchos años ha sido un referente entre los emisores soberanos de mercados emergente", informó este jueves en la conferencia matutina.

Pero 2025 "elevó este rol gracias a una ejecución temprana y audaz, innovación estructural y volúmenes de operaciones récord en todos los mercados con estrategias bien pensadas para optimizar los costos de financiamiento y quizá, lo más importante, abordar los persistentes problemas de deuda de la petrolera estatal Pemex, sin dañar las finanzas del gobierno", leyó.

La mandataria también celebró que la cápsula de "Mujeres en la Historia" ganó en la categoría de animación de los Premios TAL, "principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina".

