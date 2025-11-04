Cometa 3I/ATLAS: ¿Propulsión artificial o fenómeno natural?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El primer cometa interestelar 3I/ATLAS fue detectado el 1 de julio pasado por el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Chile, lo que llamó la atención de la comunidad científica.

Según National Geographic, se han presentado nuevas observaciones del cometa. Según el conjunto de radiotelescopios ALMA, donde se ha revelado una sutil desviación en el objeto interestelar que encendió las alarmas entre los astrónomos, ya que el objeto no estaba donde la gravedad decía que debería estar.

¿Qué es la aceleración no gravitacional del 3I/ATLAS?

Esta desviación es una aceleración no gravitacional detectada cerca del perihelio (punto más cercano al sol). Prácticamente una sexta parte de la masa del objeto desapareció en tan sólo un mes.

Por tanto, su aceleración de aproximadamente 0.02 milésimas de metro por segundo al cuadrado implica entonces una pérdida considerable de masa en un período muy corto. Y si se asume que esta pérdida fue causada por la evaporación de materiales volátiles a medida que se acercaba al Sol, se requiere que el núcleo haya exhalado más de 5.5 mil millones de toneladas de material al espacio.

El astrofísico Loeb se ha pronunciado sobre este fenómeno, argumentando que, si en diciembre no se detecta la enorme nube de gas prevista, lo único que queda por considerar es la posibilidad de una fuente de propulsión artificial. Esta afirmación ha sido criticada por el divulgador Brian Cox, quien defiende el carácter estrictamente natural cometario de 3I/ATLAS.

Sumado a esto, informan que el objeto mantiene un brillo inusual, más azul que el Sol y con una trayectoria que parece escapar de las cadenas gravitacionales.

Finalmente, aunque aún no se conoce con certeza el motivo del desvanecimiento de este cometa, se pretende que la explicación se deba a alguna razón natural y normal, pero de no ser así, estaríamos ante un nuevo fenómeno desconocido para la humanidad.