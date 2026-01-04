¿Cómo desechar correctamente las heces de tu perro o gato?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Si tienes mascotas es indispensable que sepas cómo se deben desechar las heces, ya sea de perros o gatos, pues es crucial para mantener la higiene en tu casa, así como para cuidar la salud de tu familia y de la población en general.

Desechar correctamente estos residuos de los animales de compañía evita bacterias y parásitos que afectan a los humanos y a las mismas mascotas, como el E. coli; ayuda al medio ambiente, previniendo la contaminación del agua, los suelos y el aire; y coopera para mantener la higiene en grandes o pequeñas ciudades, evitando la proliferación de insectos y los malos olores.

Por ello la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) ha informado sobre las maneras correctas de desechar las heces de tus mascotas.

Las instrucciones de la SEDEMA se dividen en lo que sí debes hacer y lo que debes evitar a toda costa:

Recoger las heces con bolsas de plástico que no están certificadas como biodegradables, cerrarlas y tirarlas a la basura únicamente genera bombas de microorganismos imposibles de procesar o reciclar. Esta acción es muy dañina para el medio ambiente.

En el excusado de tu casa tienes dos opciones:

1. Recoger el residuo de tu mascota con papel higiénico y tirarlo todo al inodoro. Esto no será un problema, ya que en México este tipo de papel cumple con una norma que asegura que se desintegre en 5 minutos.

2. Con la ayuda de pinzas, un recogedor o periódico retira el residuo y desecha únicamente las heces al inodoro. En caso de haber usado periódico, deséchalo aparte como residuo sanitario.

En una composta especial

- Estos son sistemas que permiten procesar las heces, junto a residuos orgánicos, para convertirlo en abono para las plantas.

Por otro lado, para desechar los residuos en el espacio público tienes dos opciones:

- Recoge las heces con bolsas compostables certificadas y deposítalas en los botes de residuos orgánicos.

- Con papel higiénico, periódico o recogedor de pinza: vacía las heces en coladeras de tapa redonda. Recuerda que el papel higiénico se puede ir con las heces, pero el periódico se desecha aparte, con los residuos sanitarios.

- En caso de diarrea o heces blandas, coloca tierra o aserrín encima para facilitar su recolección.

¡Sí! Limpiar la orina también es importante, pues puede dañar el suelo, afectar a las plantas y alterar el comportamiento de la fauna silvestre. Para evitarlo, rocía el área con limpiadores enzimáticos o con oxígeno activo.

Usa areneros en casa y elige la arena que colocarás en ellos de acuerdo con este orden de preferencia:

- Hidrosoluble: Se puede tirar al inodoro junto con las heces.

- Orgánica: Se desecha con los residuos orgánicos.

- Convencional: Se tira con los residuos sanitarios.

De acuerdo con la SEDEMA, si puedes, entrena a tu michi para usar el inodoro y evita que defeque fuera de casa, pues contamina azoteas, jardineras y espacio públicos.