¿Cómo identificar el gusano barrenador en mascotas?

La plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) ya no se limita únicamente a animales de producción. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante 2025 se comenzaron a registrar infecciones en mascotas y, recientemente, se notificó sobre los primeros casos de propagación entre animales silvestres.

Según el informe más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), al 15 de enero de 2026 se registraron 701 casos activos en México, de los cuales 198 corresponden a perros y gatos:

404 bovinos

191 caninos

43 suinos

36 equinos

14 ovinos

7 felinos

5 caprinos

1 aviar

Este aumento de casos activos en mascotas ha puesto la mira en los síntomas y las señales de infección, que podrían ayudar a evitar complicaciones graves y posibles contagios.

por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. Foto: Archivo / El Universal

El gusano barrenador, científicamente conocido como Cochliomyia hominivorax, es un parásito que afecta a mamíferos. Estas moscas ponen sus huevos en heridas abiertas de otros animales, y las larvas se alimentan del tejido vivo del huésped, lo que puede causar infecciones graves e incluso el deceso de las especies afectadas si no se trata a tiempo.

Hasta el momento, los casos de gusano barrenador se han concentrado principalmente al sur de México, sin embargo, ya existen registros de infecciones aisladas en otras regiones. Para mascotas, las más recientes cifras de infestaciones activas se desglosan de la siguiente manera:

Chiapas: 86 casos en perros y 4 en gatos

Yucatán: 46 casos en perros y 3 en gatos

Veracruz: 21 casos en perros

Quintana Roo: 14 casos en perros

Campeche: 11 casos en perros

Oaxaca: 10 casos en perros

Estado de México: 1 caso en perros

Puebla: 1 caso en perros

Tabasco: 1 caso en perros

De acuerdo con el Hospital Veterinario de Especialidades Bruselas, ubicado en la Ciudad de México, estas son las señales que pueden indicar la presencia de gusano barrenador en tu mascota:

Heridas que no cicatrizan o que presentan secreción anormal.

Olor intenso de una herida.

Cambios de comportamiento, como letargo o pérdida de apetito.

Presencia visible de larvas en una lesión cutánea (de la piel).

Si has detectado que tu mascota presenta síntomas de gusano barrenador es importante llevarla al veterinario lo antes posible. Un MVZ deberá limpiar las heridas correctamente y realizar evaluaciones correspondientes para identificar si hay alguna infección.

Asimismo, si la mascota afectada convive con otros animales, es imperativo apartarla y revisar al resto para descartar contagios, o en su caso, atender a todas las mascotas infectadas.