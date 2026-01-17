logo pulso
Playoffs NFL de sábado: ¿A qué hora y dónde verlos?

Por El Universal

Enero 17, 2026 12:43 p.m.
Playoffs NFL de sábado: ¿A qué hora y dónde verlos?

Mientras la noche cae en el Empower Field at Mile High, Josh Allen vivirá un escenario distinto al que —en los últimos seis años— ha enfrentado en la ronda divisional: se medirá ante otro quarterback que no sea Patrick Mahomes, Lamar Jackson o Joe Burrow.
Pese a las dolencias que ha sufrido en las últimas semanas, Allen continuará su camino con los Bills de Buffalo. Este sábado, les esperan los Broncos de Denver del quarterback Bo Nix en los Playoffs de la NFL.
Para este encuentro, los Broncos parten como los favoritos de la Conferencia Americana. Mientras que, en la otra llave, los Seahawks de Seattle —el equipo número uno de la Conferencia Nacional— jugará contra los 49ers de San Francisco.
A continuación, los horarios y canales de transmisión para ver los Playoffs de la NFL.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Playoffs de la NFL?
Sábado, 17 de enero
· Denver Broncos vs Buffalo Bills | 15:30 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Canal 5.
· Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, FOX Sports, ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium y Canal 5.

