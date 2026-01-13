¿Cómo saber si tu celular ya está registrado con tu CURP?

El pasado 9 de enero de 2026 comenzó el registro de las líneas telefónicas móviles en México, proceso es obligatorio para todos los usuarios que cuenten con un número celular en el país.

Desde diciembre, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, para realizar este procedimiento, las personas físicas deben contas con una credencial de elector, pasaporte o CURP. Mientras que las personas morales tienen que presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Sin embargo, al ser un trámite nuevo, este registro sigue causando dudas, por ejemplo, ¿cómo saber si una línea fue asociada con anterioridad? Aquí resolvemos tu duda.

¿Cómo registrar una línea telefónica si eres persona física?

La CRT puntualizó que el registro de líneas telefónicas es obligatorio en el territorio nacional y tiene como fecha límite el 30 de junio de 2026.

Las personas que no realicen este proceso, después de la fecha límite, sólo podrán llamar a servicios de emergencia y atención ciudadana como el 911, 074, 079, 088 y el 089.

Actualmente, las personas físicas cuentan con 2 modalidades para asociar su línea telefónica con la CURP o INE; la primera consiste en ir directamente a los Centros de Atención a Clientes de la compañía telefónica y llevar su documento vigente.

La segunda modalidad es en línea a través de los enlaces que las empresas telefónicas han habilitado. De momento, se encuentran activos los siguientes:

-Telcel: https://nube.telcel.com/vinculatulinea

-Movistar: https://www.movistar.com.mx/vinculatulinea

-AT&T: https://www.att.com.mx/vinculatulinearegistro/index.txt

Además, es posible que algunas compañías telefónicas manden un mensaje SMS a los usuarios para que realicen el procedimiento.

Y otro dato es el registro en el padrón también aplica para líneas pospago y prepago, independientemente si sus dispositivos utilizan SIM física o eSIM.

¿Cómo saber si tu línea telefónica está registrada?

Cuando asocias tu línea telefónica vía Internet, en el portal de tu compañía se genera un folio de alta que confirma la fecha y hora del registro exitoso.

En la mayoría de las empresas con esta modalidad disponible, se permiten hasta 3 intentos. Si el registro falla porque la CURP ya fue asociada, entonces será necesario acudir a un Centro de Atención a Clientes para recibir orientación y hacer la corrección de datos.

Y en caso de las líneas pospago, aunque los datos de identificación del titular ya fueron registrados por la empresa cuando se firmó el contrato, únicamente deberán confirmar que ya estén activos en el padrón y que los datos sean correctos.